01.02.2026 15:24

«Ebenezer: A Christmas Carol» – Τα πρώτα στιγμιότυπα του Τζόνι Ντεπ από τη βικτωριανή υπερπαραγωγή του Τι Γουέστ

01.02.2026 15:24
Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν στιγμιότυπα του Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) από τα γυρίσματα της ταινίας «Ebenezer: A Christmas Carol» στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστος, ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό Εμπενίζερ Σκρουτζ (Ebenezer Scrooge), στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς (Charles Dickens).

Το φωτογραφικό υλικό που κάνει το γύρο του διαδικτύου τον δείχνει να φορά ένα μπλε μπροκάρ παλτό, μαύρο σκούφο και φθαρμένα ρούχα εποχής, ενώ οι μακριές γκρίζες φαβορίτες και το εξειδικευμένο μακιγιάζ συνθέτουν μια εικόνα που τον καθιστά σχεδόν μη αναγνωρίσιμο, ακόμη και για τους πιο πιστούς θαυμαστές του. 

Σύμφωνα με την Daily Mail, ανάμεσα στις λήψεις με την αγνώριστη επίσης συμπρωταγωνίστριά του, Άντρεα Ράιζμπορο (Andrea Riseborough), ο ηθοποιός φαίνεται να γελά, να μιλά έντονα αλλά και να τρέμει από το κρύο. 

