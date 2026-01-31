«Οι Βρικόλακες» της υποκρισίας…

Ο Ίψεν είναι ένας από τους συγγραφείς που αγαπώ και θαυμάζω κι έτσι χάρηκα που η παράσταση με το έργο του «Βρικόλακες» παίζεται για δεύτερη χρονιά ανανεωμένη στο θέατρο Radar, (Πλατεία Αγίου Ιωάννη & Πυθέου 93, Νέος Κόσμος), σε απόδοση – σκηνοθεσία Αναστασίας Παπαστάθη.

Το έργο, γραμμένο το 1881, είναι μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Συνάντησε πολλές αντιδράσεις από το πρώτο ανέβασμά του στο θέατρο, για την τολμηρότητά του και τον τρόπο με τον οποίο έθιγε τον καθωσπρεπισμό και τις μικροαστικές αντιλήψεις της κοινωνίας και της εκκλησίας. Κατάφερε όμως να επιβληθεί και να θεωρείται σήμερα από τα πιο σημαντικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Η υπόθεση. Η Ελένα Άλβινγκ ετοιμάζεται να εγκαινιάσει ένα ορφανοτροφείο προς τιμήν του άσωτου συζύγου της, που έχει πεθάνει, για να συντηρήσει την καλή εικόνα του λοχαγού Άλβινγκ απέναντι στον γιο της Όσβαλντ Άλβινγκ και απέναντι στην κοινωνία. Πιστεύει ότι έτσι θα σκεπάσει τα μυστικά της οικογένειας και θα κλείσει τους λογαριασμούς με το σκοτεινό παρελθόν του συζύγου της.

‘Όμως οι εξελίξεις και τα γεγονότα την υπερβαίνουν. Πολύ γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη με τον εαυτό της και τις επιλογές της.

Όσο κι αν προσπάθησε να προστατεύσει τον γιο της και να τον κρατήσει μακριά από την καταστροφική επιρροή του πατέρα στάθηκε αδύνατο.

Ο Όσβαλντ επιστρέφει στο σπίτι κουβαλώντας την ασθένεια που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του. Ο πάστορας Μάντερς που έρχεται να εκφωνήσει τον λόγο στα εγκαίνια του ορφανοτροφείου, βρίσκεται αντιμέτωπος με αναπάντεχα γεγονότα στα οποία εμπλέκεται ο ξυλουργός Ένγκστραντ. Και η Ρεγγίνα, που βρίσκεται στην υπηρεσία της κ. Άλβινγκ, καλείται να αντιμετωπίσει την αλήθεια για το παρελθόν της.

Η σκηνοθέτις. Η Αναστασία Παπαστάθη σημειώνει για το έργο:

«Ο Ίψεν στο έργο του “Βρικόλακες” μέσα από τη μικρογραφία της οικογένειας Άλβινγκ και του κοινωνικού πλαισίου που την περιβάλλει, πραγματεύεται θέματα που αγγίζουν διαχρονικά ηθικά, κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα.

Καταδικάζει την υποκρισία της κοινωνίας που κρύβει την αλήθεια πίσω από μια βιτρίνα ηθικής για να διατηρήσει το “καλό όνομα”, την άψογη δημόσια εικόνα».

INFO

Σκηνικά – κοστούμια: Κυριακή Πανούτσου

Μουσική επιμέλεια: Πάνος Φορτούνας

Φωτισμοί: Αναστασία Παπαστάθη

Φωτογραφίες: Τζούλια Χατζηκωστάκη

Παίζουν: Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Σκούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 19.00

Προπώληση: https://www.more.com/theater/brikolakes/

