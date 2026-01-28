search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 14:53
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 13:53

«Χάσαμε τη Θεία Στοπ»: Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται από 31 Ιανουαρίου

28.01.2026 13:53
parastasi-new

Το θεατρικό έργο του Γιώργου Διαλεγμένου συνεχίζεται στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ. Μετά την επιτυχία που γνώρισε στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το έργο του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» επιστρέφει ανανεωμένο στη σκηνή του νέου Θεάτρου ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη.

Σε παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, το έργο ζωντανεύει με έναν εξαιρετικό θίασο και την ηχηρή παρουσία του κειμένου του σπουδαίου συγγραφέα Γιώργου Διαλεγμένου.

Συντελεστές

  • Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος
  • Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου
  • Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς(αλφαβητικά): Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Τζένη Διαγούπη, Τζόυς Ευείδη, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τριπόδης.

Μαζί τους οι: Νατάσσα Κοτσοβού, Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης.

Ημέρες & ώρες: Σάββατο στις 21:15, Κυριακή στις 20:15

Διαβάστε επίσης:

«Φαέθων» του Δημήτρη Δημητριάδη στο θέατρο Φούρνος – Σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη

«Ο Κος Ζυλ» σε κείμενο & σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Θέατρο Πόρτα

Τρεις γυναίκες που πολεμούν το κακό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aeroplano-troxos
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην British Airways: Τροχός αποκολλήθηκε την ώρα της απογείωσης (video)

eurovision_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στην τρίτη θέση των προγνωστικών η Ελλάδα – Ποιο τραγούδι είναι φαβορί για τον εθνικό τελικό

sotiritsa_gynaikoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσπασαν» τα ισόβια του γυναικοκτόνου στη Σωτηρίτσα λόγω «μειωμένου καταλογισμού» – Θα εκτίσει την ποινή του σε ψυχιατρείο φυλακών

ICE_AGENTS_00
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκτός ελέγχου η ICE – Εισβολή στο προξενείο του Ισημερινού στη Μινεάπολη (Video)

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η αμηχανία του ΠΑΣΟΚ για τα «ενεργειακά» της Διαμαντοπούλου και η Ομάδα Αλήθειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 14:53
aeroplano-troxos
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην British Airways: Τροχός αποκολλήθηκε την ώρα της απογείωσης (video)

eurovision_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στην τρίτη θέση των προγνωστικών η Ελλάδα – Ποιο τραγούδι είναι φαβορί για τον εθνικό τελικό

sotiritsa_gynaikoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσπασαν» τα ισόβια του γυναικοκτόνου στη Σωτηρίτσα λόγω «μειωμένου καταλογισμού» – Θα εκτίσει την ποινή του σε ψυχιατρείο φυλακών

1 / 3