«Χάσαμε τη Θεία Στοπ»: Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται από 31 Ιανουαρίου

Το θεατρικό έργο του Γιώργου Διαλεγμένου συνεχίζεται στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ. Μετά την επιτυχία που γνώρισε στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το έργο του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» επιστρέφει ανανεωμένο στη σκηνή του νέου Θεάτρου ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη.

Σε παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, το έργο ζωντανεύει με έναν εξαιρετικό θίασο και την ηχηρή παρουσία του κειμένου του σπουδαίου συγγραφέα Γιώργου Διαλεγμένου.

Συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Γιώργος Διαλεγμένος Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Χρήστος Τριπόδης Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Μαρία Φιλίππου Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς(αλφαβητικά): Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Τζένη Διαγούπη, Τζόυς Ευείδη, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τριπόδης.

Μαζί τους οι: Νατάσσα Κοτσοβού, Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης.

Ημέρες & ώρες: Σάββατο στις 21:15, Κυριακή στις 20:15

Διαβάστε επίσης:

«Φαέθων» του Δημήτρη Δημητριάδη στο θέατρο Φούρνος – Σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη

«Ο Κος Ζυλ» σε κείμενο & σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Θέατρο Πόρτα

Τρεις γυναίκες που πολεμούν το κακό