«Φαέθων» του Δημήτρη Δημητριάδη στο θέατρο Φούρνος – Σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη

Ο Φαέθων επανέρχεται στη σκηνή από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να την απολαύσει κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Φούρνος από τη νέα θεατρική ομάδα BONAVENTURA, σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη.

Στο μεσοαστικό σαλόνι της οικογένειας Λομ στο βόρειο Λονδίνο, η καθημερινότητα είναι ένα καλοκουρδισμένο καθεστώς τρόμου. Ο πατέρας, Άμνετ Λομ, εξουσιάζει ως απόλυτος δυνάστης, επιβάλλοντας τη διαστρεβλωμένη πίστη του σε μια οικογένεια που έχει μάθει να υπακούει.

Η μητέρα, Τζούλι, υποτάσσεται σε ό,τι ο πατριάρχης Άμνετ προστάζει και οι κόρες, Ανν και Μπεθ, πιστεύουν ότι «τους αξίζει το χειρότερο». Η κακοποίηση διαβρώνει κάθε πτυχή της ύπαρξής τους και τις καθιστά σιωπηλές μάρτυρες και θύματα της βίας που συμβαίνει μακριά από τα βλέμματα των θεατών, όπως στην αρχαία τραγωδία.

Μέρος αυτού του ασφυκτικού σύμπαντος, ο εξουσιαζόμενος γιος Λέλο, που ζει ακόμη στο βρεφικό του καρότσι, αναλαμβάνει να δώσει τη δική του απάντηση στο Aμλετικό δίλημμα «να ζεις ή να μη ζεις».

Αντιστρέφοντας τον αρχαίο μύθο, ο Φαέθων του Δημήτρη Δημητριάδη δεν θα πέσει καιόμενος στη γη, αλλά θα αναληφθεί με το άρμα του Ήλιου στον ουρανό. Στη σκηνοθεσία της Χρύσας Καψούλη, το σαλόνι του σπιτιού μετατρέπεται σε πεδίο πυρηνικής αναμέτρησης του Καλού και του Κακού. Του Εξουσιαστή και του Εξουσιαζόμενου. Της Υποταγής και της Ανυπακοής. «Το κακό πρέπει να συντριβεί».

H παράσταση είναι αυστηρώς ακατάλληλη για ανηλίκους.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Δημήτρης Δημητριάδης

Σκηνοθεσία: Χρύσα Καψούλη

Scenography – Video Scenography – Costume design: Xsquare DesignLab

Φωτισμοί: Απόστολος Τσατσάκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Κέντρου, Κλέλια Μαμουνάκη

Μουσική επιμέλεια: Χρύσα Καψούλη, Κατερίνα Κέντρου

Ερμηνεύουν:

Χριστόφορος Κώνστας (Άμνετ Λομ)

(Άμνετ Λομ) Μάγδα Κατσιπάνου (Τζούλι)

(Τζούλι) Κατερίνα Κέντρου (Μπεθ)

(Μπεθ) Κλέλια Μαμουνάκη (Ανν)

(Ανν) Δημήτρης Βουτσής (Λέλο)

Θέατρο Φούρνος , Μαυρομιχάλη 168, Νεάπολη Εξαρχείων

, Μαυρομιχάλη 168, Νεάπολη Εξαρχείων Πρεμιέρα: 9 Φεβρουαρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι και 7 Απριλίου 2026

μέχρι και 7 Απριλίου 2026 Ώρα έναρξης: 21:00

