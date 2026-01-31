search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 15:20
31.01.2026 12:46

«Unmerciful Good Fortune»: Ο Αντόνιο Μπαντέρας στο σκοτεινό υπερφυσικό θρίλερ

31.01.2026 12:46
Antonio Banderas

Με ένα λαμπερό καστ και μια σκοτεινή, μεταφυσική πλοκή, το «Unmerciful Good Fortune» υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό.

Η ταινία της 308 Entertainment αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Έντουιν Σάντσες (Edwin Sánchez) και επικεντρώνεται στη Maritza Cruz (Rosario Dawson), μια κορυφαία δικηγόρο στον κύκλο των διασημοτήτων.

Ωστόσο, «η ζωή της ανατρέπεται όταν αναλαμβάνει μια πολύκροτη υπόθεση που μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα: μια νεαρή γυναίκα κατηγορείται για μια σειρά από στυγερά εγκλήματα. Η υπόθεση παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι διαθέτει μεταφυσικές δυνάμεις, ενώ δικαιολόγησε τις πράξεις της υποστηρίζοντας ότι σκότωνε για να γλιτώσει τα θύματά της από μια ακόμη πιο εφιαλτική κατάληξη. Η αποκάλυψη αυτή βυθίζει τη Maritza σε ένα τεράστιο ηθικό δίλημμα».

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas) είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο καστ, στο πλευρό των Ροζάριο Ντόσον (Rosario Dawson), Σκοτ Ίστγουντ (Scott Eastwood) και Σούζαν Σάραντον (Susan Sarandon). 

