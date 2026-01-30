Από το «Streets of Philadelphia» στο «Streets of Minneapolis» – Στο νούμερο 1 του iTunes το τραγούδι του Σπρίνγκστιν κατά της ICE

Το τραγούδι διαμαρτυρίας του Μπρους Σπρίγκστιν “Streets of Minneapolis”, μια απάντηση στις δολοφονίες της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέττι από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, εκτοξεύτηκε στην κορυφή του iTunes.

Το πρωί της Παρασκευής, το “Streets of Minneapolis” κατέλαβε την πρώτη θέση, ακριβώς μπροστά από το “Choosin’ Texas” της Ella Langley, το “Let Em’ Know” του Bryson Tiller και το “I Just Might” του Bruno Mars.

Ο Σπρίγκστιν έγραψε το τραγούδι το Σάββατο και το κυκλοφόρησε την Τετάρτη «σε απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που επιτίθεται στην πόλη της Μινεάπολης», δήλωσε ο καλλιτέχνης στους θαυμαστές του μέσω των social media.

«Είναι αφιερωμένο στον λαό της Μινεάπολης, στους αθώους γείτονές μας μετανάστες και στη μνήμη των Άλεξ Πρέττι και Ρενέ Γκουντ», πρόσθεσε. «Μείνε ελεύθερος, Μπρους Σπρίνγκστιν».

Το τραγούδι, διάρκειας 4μιση λεπτών, καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δράση επιβολής του νόμου από τους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ και κατονομάζει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ – την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ και τον ίδιο τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Περιμένουμε με ανυπομονησία τα τραγούδια του κ. Σπρίνγκστιν αφιερωμένα στους χιλιάδες Αμερικανούς πολίτες που σκοτώθηκαν από παράνομους μετανάστες», δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, απαντώντας στο τραγούδι του Σπρίνγκστιν.

