Μπραντ Πιτ – Ντάνιελ Κρεγκ: Γιατί επέλεξαν Σπέτσες και Ύδρα για τις ταινίες τους (Videos)

Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας «The Riders» αναμένεται να βρεθεί ο Μπραντ Πιτ τις επόμενες ημέρες, με την Ελλάδα να ετοιμάζεται να υποδεχθεί ακόμη μία μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό της, πια, ρόλο ως αγαπημένου προορισμού για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Αυτή, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το Χόλιγουντ επιλέγει τη χώρα μας. Σταθεροί πρωταγωνιστές των τελευταίων ετών κι όχι μόνο, είναι η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Δυο νησιά τα οποία δεν είναι απλά όμορφα, αλλά κινηματογραφικά λειτουργικά, καθώς δεν έχουν ανάγκη για καμιά «μεταμφίεση», σκηνογραφία ή ψηφιακές παρεμβάσεις, ώστε να σταθούν και να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των χολιγουντιανών παραγωγών.

Η Ύδρα, μάλιστα, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μέρη στην Ευρώπη που διατηρούν αναλλοίωτη την ταυτότητά της, δίχως αυτοκίνητα και σύγχρονες αλλοιώσεις και ένα τοπίο μαγικό όπου τα πετρόχτιστα σπίτια και το φυσικό της φως «γράφουν» από μόνα τους ιδανικά στον φακό.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 1957 το νησί αποτέλεσε σκηνικό για την ταινία Boy on a Dolphin, με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν. Η ταινία σύστησε, τότε, την Ύδρα στο παγκόσμιο κοινό και καθιέρωσε το νησί ως σύμβολο μεσογειακής κομψότητας και πολιτισμού.

Η επιστροφή του νησιού στο διεθνές σινεμά ήρθε το 2013 με το Before Midnight όπου είδαμε τον Ίθαν Χοκ και τη Ζυλί Ντελπί.

Σπέτσες: Η αριστοκρατική πλευρά του ελληνικού κινηματογραφικού τοπίου

Οι Σπέτσες, από την άλλη, με τα νεοκλασικά κτίρια και μια αίσθηση παλιάς ευρωπαϊκής ελίτ που επιβιώνει χωρίς υπερβολές, προσφέρουν μια διαφορετική κινηματογραφική αφήγηση.

Αυτός ο χαρακτήρας αξιοποιήθηκε πλήρως στην ταινία Glass Onion: A Knives Out Mystery, με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, με το νησί να μετατρέπεται σε σκηνικό ενός ιδιωτικού παραδείσου πλούτου και ίντριγκας, όπου το τοπίο προσέφερε αβίαστα όλα αυτά που απαιτούσε το σενάριο χωρίς να χρειαστεί καμία απολύτως σκηνογραφική παρέμβαση.

Η επικείμενη κινηματογραφική παρουσία, λοιπόν, του Μπραντ Πιτ στη χώρα μας για μια ακόμα -πολλά υποσχόμενη- κινηματογραφική παραγωγή, δεν ξαφνιάζει τόσο, όσο ενισχύει ένα σταθερό, πια, μοτίβο.

Σε μια εποχή όπου το σινεμά αναζητά ξανά το αληθινό, τα ελληνικά νησιά με τα αυθεντικά τοπία και το ιστορικό βάθος προσφέρουν -αν μη τι άλλο- παραγωγική ευκολία, λειτουργώντας πολλές φορές όχι απλά ως φόντο, αλλά ως πρωταγωνιστές…

