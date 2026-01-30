search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 13:14
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 12:09

Μπραντ Πιτ – Ντάνιελ Κρεγκ: Γιατί επέλεξαν Σπέτσες και Ύδρα για τις ταινίες τους (Videos)

30.01.2026 12:09
craig-pitt-new

Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας «The Riders» αναμένεται να βρεθεί ο Μπραντ Πιτ τις επόμενες ημέρες, με την Ελλάδα να ετοιμάζεται να υποδεχθεί ακόμη μία μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό της, πια, ρόλο ως αγαπημένου προορισμού για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Αυτή, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το Χόλιγουντ επιλέγει τη χώρα μας. Σταθεροί πρωταγωνιστές των τελευταίων ετών κι όχι μόνο, είναι η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Δυο νησιά τα οποία δεν είναι απλά όμορφα, αλλά κινηματογραφικά λειτουργικά, καθώς δεν έχουν ανάγκη για καμιά «μεταμφίεση», σκηνογραφία ή ψηφιακές παρεμβάσεις, ώστε να σταθούν και να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των χολιγουντιανών παραγωγών.

Η Ύδρα, μάλιστα, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μέρη στην Ευρώπη που διατηρούν αναλλοίωτη την ταυτότητά της, δίχως αυτοκίνητα και σύγχρονες αλλοιώσεις και ένα τοπίο μαγικό όπου τα πετρόχτιστα σπίτια και το φυσικό της φως «γράφουν» από μόνα τους ιδανικά στον φακό.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 1957 το νησί αποτέλεσε σκηνικό για την ταινία Boy on a Dolphin, με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν. Η ταινία σύστησε, τότε, την Ύδρα στο παγκόσμιο κοινό και καθιέρωσε το νησί ως σύμβολο μεσογειακής κομψότητας και πολιτισμού.

Η επιστροφή του νησιού στο διεθνές σινεμά ήρθε το 2013 με το Before Midnight όπου είδαμε τον Ίθαν Χοκ και τη Ζυλί Ντελπί.

Σπέτσες: Η αριστοκρατική πλευρά του ελληνικού κινηματογραφικού τοπίου

Οι Σπέτσες, από την άλλη, με τα νεοκλασικά κτίρια και μια αίσθηση παλιάς ευρωπαϊκής ελίτ που επιβιώνει χωρίς υπερβολές, προσφέρουν μια διαφορετική κινηματογραφική αφήγηση.

Αυτός ο χαρακτήρας αξιοποιήθηκε πλήρως στην ταινία Glass Onion: A Knives Out Mystery, με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, με το νησί να μετατρέπεται σε σκηνικό ενός ιδιωτικού παραδείσου πλούτου και ίντριγκας, όπου το τοπίο προσέφερε αβίαστα όλα αυτά που απαιτούσε το σενάριο χωρίς να χρειαστεί καμία απολύτως σκηνογραφική παρέμβαση.

Η επικείμενη κινηματογραφική παρουσία, λοιπόν, του Μπραντ Πιτ στη χώρα μας για μια ακόμα -πολλά υποσχόμενη- κινηματογραφική παραγωγή, δεν ξαφνιάζει τόσο, όσο ενισχύει ένα σταθερό, πια, μοτίβο.

Σε μια εποχή όπου το σινεμά αναζητά ξανά το αληθινό, τα ελληνικά νησιά με τα αυθεντικά τοπία και το ιστορικό βάθος προσφέρουν -αν μη τι άλλο- παραγωγική ευκολία, λειτουργώντας πολλές φορές όχι απλά ως φόντο, αλλά ως πρωταγωνιστές…

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Σας πιστεύουμε» – Ένας χωρισμός σε βίντεο αρτ

«Man On The Run»: Το ντοκιμαντέρ για τον Paul McCartney και τους Wings στους κινηματογράφους για μία βραδιά

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MASTOGRAFIA
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του μαστού: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μαστογραφία μειώνουν τα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης

papas leon 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα (σεμνά) χνάρια του Φραγκίσκου – Ο Πάπας Λέων μετακομίζει στη σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου

vasilopita-nekrotafeio
ΕΛΛΑΔΑ

Το Κοιμητήριο Ρόδου έκοψε μία… διαφορετική πρωτοχρονιάτικη πίτα και έγινε viral

katsarou_violanta_1
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Ελένης Κατσαρού – Πρώτη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου από ομάδα δικηγόρων (Photos)

alfeios new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αλφειό ποταμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 13:14
MASTOGRAFIA
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του μαστού: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μαστογραφία μειώνουν τα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης

papas leon 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα (σεμνά) χνάρια του Φραγκίσκου – Ο Πάπας Λέων μετακομίζει στη σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου

vasilopita-nekrotafeio
ΕΛΛΑΔΑ

Το Κοιμητήριο Ρόδου έκοψε μία… διαφορετική πρωτοχρονιάτικη πίτα και έγινε viral

1 / 3