ΣΙΝΕΜΑ

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας (Video)

brad-pitt-new

Στην Ύδρα αναμένεται να βρεθεί ο Μπραντ Πιτ στο πλαίσιο των γυρισμάτων της χολιγουντιανής ταινίας «The Riders».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Γιώργο Κουκουδάκη που έκανε γνωστή την είδηση, μιλώντας στο «Happy Day», ο  χολιγουντιανός σταρ πρόκειται να βρεθεί στην Ύδρα στα τέλη Φεβρουαρίου με μέσα Μαρτίου.

«Γνωρίζουμε ότι τέλη Φεβρουαρίου με μέσα Μαρτίου θα γίνουν τα γυρίσματα αυτής της διεθνούς παραγωγής με τίτλο “The Riders”. Έχουμε ενημέρωση ότι ο Μπραντ Πιτ θα έρθει στο νησί, από πληροφορίες που έχουν φτάσει και σε εμάς. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το Σοφία Λόρεν – Το παιδί και το δελφίνι, το 1957. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε ξανά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό περιβάλλον που προσφέρει η Ύδρα» είπε αρχικά.

«Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες άτομα από την παραγωγή. Σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους της ταινίας για να καθοριστεί η συνδρομή του Δήμου, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ένα μικρό νησί και θέλουμε να διευκολύνουμε την παραγωγή με τα μέσα και την καλή διάθεση που διαθέτουμε, καθώς η Ύδρα αγαπά τον πολιτισμό» πρόσθεσε.

Η επερχόμενη ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Riders» του Τιμ Γουίντον. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέργκερ, με σενάριο από τον Ντέιβιντ Κάιγκανιτς, ενώ την παραγωγή θα αναλάβουν οι Σκοτ Φρι, Plan B και A24.

Ο Πιτ θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στο καστ εντάσσονται οι ηθοποιοί Τζουλιάν Νίκολσον και Κόκο Γκρίνστοουν. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε πολλές τοποθεσίες στην Ευρώπη.

Η υπόθεση του βιβλίου

Στην υπόθεση του βιβλίου, ο Φρεντ Σκάλυ, ένας Αυστραλός που έχει εγκατασταθεί στην Ιρλανδία, ανακαινίζει ένα παλιό αγροτόσπιτο με σκοπό να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Ευρώπη μαζί με τη σύζυγό του Τζένιφερ και τη μικρή τους κόρη, Μπίλι. Όταν η Τζένιφερ ταξιδεύει πίσω στην Αυστραλία για να ρευστοποιήσει την περιουσία τους, όλα δείχνουν ότι το σχέδιο προχωρά κανονικά.

Ωστόσο, η επιστροφή της δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν. Στο σπίτι φτάνει μόνο η Μπίλι, τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ, χωρίς τη μητέρα της. Η Τζένιφερ έχει εξαφανιστεί, χωρίς εξηγήσεις ή ίχνη. Ο Σκάλυ, αρνούμενος να αποδεχτεί την εγκατάλειψη, ξεκινά ένα οδοιπορικό σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναζητώντας τη γυναίκα του.

Το ταξίδι αυτό μετατρέπεται σταδιακά σε εσωτερική κάθοδο: η αναζήτηση της Τζένιφερ αποκαλύπτει ρωγμές στον ίδιο τον γάμο, στην προσωπικότητα του Σκάλυ και στην εικόνα που είχε για τον εαυτό του και την οικογένειά του.

