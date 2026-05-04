ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:32
04.05.2026 12:24

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

credit: AP

Ο Ντέιβ Γκρολ (Dave Grohl) αποκάλυψε ότι οι Foo Fighters αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω του κινηματογραφικού μιούζικαλ «Wicked: For Good».

Ο αρχηγός του συγκροτήματος μίλησε πρόσφατα με τον Τζον Κένεντι (John Kennedy) του Radio X για να συζητήσουν για το «Your Favorite Toy», το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή και περιλαμβάνει τα singles που έχουν κυκλοφορήσει προηγουμένως «Caught In The Echo», «Asking For A Friend» και «Of All People», καθώς και το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ – το οποίο μπορεί κάλλιστα να ήταν διαφορετικό αν δεν υπήρχε η συνέχεια της ταινίας «Wicked».

«Στην πραγματικότητα, ξέρετε πώς ήθελα να ονομάσω τον δίσκο; Ήθελα να τον ονομάσω “For Good”, επειδή εκείνο το τραγούδι, “Your Favourite Toy”, στην αρχή έφερε τον τίτλο “For Good”», εξήγησε ο Γκρολ.

Αφού του ήρθε στο μυαλό το «For Good» ως πιθανός τίτλος άλμπουμ, είπε ότι συνειδητοποίησε ότι ήταν καλός όχι μόνο για το τραγούδι, αλλά και για να πλαισιώσει ολόκληρο το άλμπουμ.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός του μετριάστηκε όταν έμαθε για τον τίτλο της δεύτερης ταινίας «Wicked» και συνέχισε: «Η ταινία “Wicked” κυκλοφόρησε με τίτλο “Wicked: For Good”. Και θύμωσα τόσο πολύ! Έτσι, άλλαξα τον τίτλο του τραγουδιού και τελικά έγινε ο τίτλος του άλμπουμ».

Ενώ βρίσκονταν στο Λονδίνο για να γιορτάσουν την πρόσφατη κυκλοφορία του άλμπουμ τους, ο Γκρολ και ο Πατ Σμιρ (Pat Smear) εξέπληξαν τους θαυμαστές, όταν παρευρέθηκαν σε πάρτι ακρόασης άλμπουμ, μπαίνοντας στην εκδήλωση ενώ ένας θαυμαστής τραγουδούσε σε καραόκε την επιτυχία τους του 1997, «Monkey Wrench».

