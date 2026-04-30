ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 12:44
30.04.2026 10:58

Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

30.04.2026 10:58
Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα εμφανιστούν οι Σκιαδαρέσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 σε μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού στον εμβληματικό χώρο στο Γκάζι.

– Ελάτε να δείτε τα κορίτσια μου την Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Την μια που μου μοιάζει την λέω αμαζόνα και την άλλη μπαρμπούνα μου. 

Από μικρά αυτά όλο χόρευαν, να δείτε κάτι σκέρτσα που μας έκαναν στο σαλόνι! Μακάρι να προκόψουν στην ζωή τους και να βρούνε μια κανονική δουλειά κάποια στιγμή. 

Εγώ κάθε μέρα προσεύχομαι στην Παναΐτσα.

Θα ήθελα να τις δω σε κάποιο έργο στην τηλεόραση ή στον Σπύρο Παπαδόπουλο να τις χαρώ γιατί με παίρνει κόσμος τηλέφωνο, με ρωτάει και δεν ξέρω τι να τους πω. 

Εγώ στην Τεχνόπολη δεν θα’ρθω γιατί έχω το πόδι μου και θα κάνει και ζέστη. Εσείς όμως που είστε νιάτα να πάτε να τις δείτε.

-Συγνώμη για αυτό, ξεμειναμε από ιδέες και βάλαμε την γιαγιά μας να γράψει το δελτίο τύπου. 

Μουσικοί:

  • Φάνης Ζαχόπουλος,
  • Χάρης Παρασκευάς,
  • Αλέξης Στενάκης,
  • Δημήτρης Κουζής 
  • Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης
  • Παραγωγή: Imaginart live music
  • Ώρα έναρξης: 21.00
  • Πόρτες 19.30
  • Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: more.gr

Διαβάστε επίσης:

D4vd: Φρικιαστικές λεπτομέρειες για τη δολοφονία της 14χρονης φίλης του – Τη διαμέλισε με αλυσοπρίονο και την έκρυψε στο πορτμπαγκάζ 

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, δράμα και «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» (Videos)

Κριτική ταινίας: «Ομάχα»:Τα βλέμματα λένε πάντα την αλήθεια

ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα: Τραυματισμός 59χρονου σε ναυπηγείο

TRAVEL

FedHATTA: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο τραγουδιστής της country David Allan Coe

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Eτοιμάζει «φράχτη» με κροκόδειλους και δηλητηριώδη φίδια στα σύνορα με το Μπανγκλαντές

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Οι περιοχές που φοβίζουν για σεισμό άνω των 6,5 Ρίχτερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 12:44
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα: Τραυματισμός 59χρονου σε ναυπηγείο

TRAVEL

FedHATTA: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο τραγουδιστής της country David Allan Coe

1 / 3