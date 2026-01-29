search
ΣΙΝΕΜΑ

29.01.2026 14:23

«Man On The Run»: Το ντοκιμαντέρ για τον Paul McCartney και τους Wings στους κινηματογράφους για μία βραδιά

ntokimanter-new

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τους Wings, «Man On The Run», πρόκειται να προβληθεί σε κινηματογράφους μόνο για μία βραδιά τον επόμενο μήνα.

Το ντοκιμαντέρ θα επικεντρώνεται στη ζωή του Πολ ΜακΚάρτνεί μετά τους Beatles, όταν ίδρυσε τους Wings μαζί με την εκλιπούσα σύζυγό του Λίντα.

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου στο Prime Video μέσω του Amazon MGM Studios.

Πριν από την κυκλοφορία της, η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους παγκοσμίως μόνο για μία βραδιά στις 19 Φεβρουαρίου.

Εκτός από την ταινία, κάθε προβολή στις αίθουσες θα περιλαμβάνει επιπλέον συζήτηση μεταξύ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και του σκηνοθέτη Μόργκαν Νέβιλ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το ντοκιμαντέρ «Paul McCartney: Man On The Run» αποτυπώνει τη «μεταμορφωτική δεκαετία του ΜακΚάρτνεϊ μετά τη διάλυση των Beatles και την άνοδο του νέου του συγκροτήματος Wings».

«Μέσα από εκπληκτικά αρχειακά πλάνα, εξαιρετικές φωτογραφίες της Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, συνεντεύξεις με τον Πολ, τη Λίντα, τη Μέρι και τη Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ, αρκετά μέλη του συγκροτήματος Wings, τον Σον Όνο Λένον, τον Μικ Τζάγκερ, την Κρίσι Χάιντ και άλλους η ταινία εξετάζει αυτή την περίοδο μέσα από ένα πρίσμα με ιδιαίτερη ευαισθησία» σημειώνεται.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κυκλοφόρησε τρέιλερ για την ταινία, στο οποίο ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εμφανίζεται να περιγράφει λεπτομερώς τα συναισθήματά του μετά την αποχώρησή του από τους Beatles το 1970, σχολιάζοντας: «Έπεσα σε μεγάλη κατάθλιψη, αλλά ήμουν πολύ τυχερός, επειδή είχα τη Λίντα».

