Με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς απάντησε η κυβέρνηση Τραμπ στο νέο τραγούδι του Bruce Springsteen, «Streets of Minneapolis», που «σκίζει» την ICE.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Abigail Jackson δήλωσε ότι η διοίκηση Τραμπ επικεντρώνεται στην πίεση προς τους Δημοκρατικούς αξιωματούχους να συνεργαστούν με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες για την απομάκρυνση «επικίνδυνων εγκληματιών παράνομων μεταναστών», χαρακτηρίζοντας το τραγούδι του Springsteen άσχετο και ανακριβές.

Η αντίδραση ήρθε λίγες ώρες μετά τη σαρωτική εμφάνιση του τραγουδιού στο YouTube, το οποίο ο Springsteen αφιέρωσε στους κατοίκους των Twin Cities, αλλά και στη μνήμη των δύο ανθρώπων που έπεσαν νεκροί από ομοσπονδιακούς πράκτορες: του ‘Aλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ.

Το «Streets of Minneapolis» είναι από τις πιο αιχμηρές πολιτικές παρεμβάσεις του «Boss» και περιλαμβάνει ευθείες αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες μετά το πρώτο βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε περίπου 4 εκατομμύρια views σε μια μέρα, ο Springsteen ανέβασε δεύτερη version του τραγουδιού, στην οποία εμφανίζεται τόσο ο ίδιος, όσο και σκηνές από τη δολοφονία του Πρέτι και τις διαμαρτυρίες στη Μινεσότα, κάνοντας ακόμη πιο σκληρή την κριτική του. Το δεύτερο βίντεο συγκέντρωσε 1 εκατομμύριο views σε 14 ώρες.

Η διαχρονική κόντρα Springsteen – Τραμπ

Η αντιπαράθεση του Bruce Springsteen με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καινούργια. Ο τραγουδοποιός είναι γνωστός για την κριτική του προς τον πρώην και νυν πρόεδρο, ενώ ο Τραμπ στο παρελθόν τον έχει αποκαλέσει «υπερεκτιμημένο».

Πέρυσι ο Springsteen είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και προδοτικής κυβέρνησης», με τον Τραμπ να απαντά προσβλητικά, χαρακτηρίζοντάς τον «ξεραμένο δαμάσκηνο της ροκ».

Το “Streets of Minneapolis” έρχεται να αναζωπυρώσει αυτή τη σύγκρουση, αυτή τη φορά με φόντο ένα θέμα που διχάζει βαθιά την αμερικανική κοινωνία: τη μετανάστευση, την αστυνόμευση και τη χρήση βίας από ομοσπονδιακές δυνάμεις.

