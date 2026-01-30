search
30.01.2026 10:33

Lady Gaga: «Άνθρωποι στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE, οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας»

lady_gaga_tokio

Με μια συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβαση από τη σκηνή του Tokyo Dome, η Lady Gaga πήρε θέση κατά της υπηρεσίας ICE και της βίας στη Μινεάπολη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ καλλιτέχνις διέκοψε τη συναυλία της για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες που στοχοποιούνται στις ΗΠΑ μετά και τη δολοφονία των δυο Αμερικανών από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης.

«Θέλω να αφιερώσω ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στο σπίτι μου και η καρδιά μου πονάει σκεπτόμενη τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας», είπε η 14 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις από τη σκηνή του κατάμεστου σταδίου.

Συνέχισε λέγοντας πως η Μινεσότα βρίσκεται συνεχώς στις σκέψεις της, όπως και «όλοι πίσω στην πατρίδα που ζουν μέσα στον φόβο, αναζητώντας απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας».

«Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα της ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι σπάει μέσα σε όλους μας. Ελπίζω ότι θα σταθείτε στο πλευρό μας απόψε. Ξέρω ότι δεν είμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε μαζί με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε», ανέφερε.

Στη συνέχεια αφιέρωσε το τραγούδι της «Come to Mama» σε «όλους όσοι υποφέρουν, σε όλους όσοι νιώθουν μόνοι και αβοήθητοι, σε οποιονδήποτε έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και περνάει μια δύσκολη, μια αδιανόητη στιγμή, προσπαθώντας να δει πότε θα πλησιάσει το τέλος».

«Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα μέρος ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. Οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παλεύουν τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για την ευημερία και τον σεβασμό και ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε.

Ελπίζω να μας ακούτε που σας ζητάμε να αλλάξετε την πορεία των πράξεών σας άμεσα και να δείξετε έλεος σε όλους στη χώρα μας. Σε μια εποχή που δεν φαίνεται εύκολο να έχεις ελπίδα, είναι η κοινότητά μου, οι φίλοι μου και η οικογένειά μου που με κρατούν όρθια. Έτσι, θα ήθελα να πω ένα τραγούδι που περιέχει λίγη ελπίδα, για να προσπαθήσω να μας δώσω λίγη απόψε», κατέληξε, ερμηνεύοντας το «Come to Mama» από το τέταρτο άλμπουμ της με τίτλο «Joanne», σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Το τελευταίο διάστημα, κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Έντουαρντ Νόρτον (Edward Norton), Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde), Ζόι Ντόιτς (Zoey Deutch) και Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στις πρακτικές της ICE.

Παράλληλα, ο Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Streets of Minneapolis», ως φόρο τιμής στους Άλεξ Πρέτι (Alex Pretti) και Ρενέ Γκουντ (Renee Good), που σκοτώθηκαν από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

