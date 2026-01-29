Bruce Springsteen: Το «Streets of Minneapolis» γίνεται ο «ύμνος» της αντίστασης στο YouTube – Πάνω από 2 εκατ. views σε 14 ώρες

Με στίχους που επιτίθενται «στεγνά» στον Ντόναλντ Τραμπ και ονομαστικές αναφορές στα θύματα του ICE στη Μινεάπολη, ο Μπρους Σπρίνγκστιν γίνεται ο «καλλιτέχνης της αντίστασης» στο YouTube.

Το τραγούδι «Streets of Minneapolis» γράφτηκε από τον «Boss» το Σάββατο, ηχογραφήθηκε την Κυριακή και «ανέβηκε» στο YouTube «σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε στη Μινεάπολη», όπως εξήγησε ο ίδιος μέσω Instagram.

Οι στίχοι του τραγουδιού είναι ιδιαίτερα σκληροί προς τον Τραμπ και παράλληλα αποτίνουν φόρο τιμής ονομαστικά στον Άλεξ Πρέτι και τη Ρενέ Γκουντ, που έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη. Ο Σπρίνγκστιν στέλνει μήνυμα συμπαράστασης στους κατοίκους της πόλης και αντίστασης στις μεθόδους του προέδρου των ΗΠΑ και φυσικά στην ICE:

«Through the winter’s ice and cold

Down Nicollet Avenue

A city aflame fought fire and ice

‘Neath an occupier’s boots

King Trump’s private army from the DHS

Guns belted to their coats

Came to Minneapolis to enforce the law

Or so their story goes



Against smoke and rubber bullets

In the dawn’s early light

Citizens stood for justice

Their voices ringing through the night

And there were bloody footprints

Where mercy should have stood

And two dead, left to die on snow-filled streets

Alex Pretti and Renee Good



Oh, our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

Here in our home, they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis



Trump’s federal thugs beat up on

His face and his chest

Then we heard the gunshots

And Alex Pretti lay in the snow dead

Their claim was self-defense, sir

Just don’t believe your eyes

It’s our blood and bones

And these whistles and phones

Against Miller and Noem’s dirty lies



Oh, our Minneapolis, I hear your voice

Crying through the bloody mist

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Now they say they’re here to uphold the law

But they trample on our rights

If your skin is black or brown, my friend

You can be questioned or deported on sight

In our chants of “ICE out now”

Our city’s heart and soul persists

Through broken glass and bloody tears

On the streets of Minneapolis



Oh, our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

Here in our home, they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis



ICE out (ICE out)

ICE out (ICE out)

ICE out (ICE out)

ICE out (ICE out)

ICE out (ICE out)

ICE out»

«Μέσα στου χειμώνα τον πάγο και το κρύο

Κάτω στη λεωφόρο Νίκολετ

Μια πόλη στις φλόγες πάλευε με φωτιά και πάγο

Κάτω απ’ τις μπότες ενός κατακτητή

Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ απ’ το DHS

Με όπλα δεμένα στις ζώνες τους πάνω απ’ τα παλτά

Ήρθαν στη Μινεάπολη να επιβάλουν τον νόμο

Ή έτσι λέει το αφήγημά τους

Απέναντι σε καπνό και λαστιχένιες σφαίρες

Στο πρώτο φως της αυγής

Οι πολίτες στάθηκαν για δικαιοσύνη

Με τις φωνές τους να αντηχούν μες στη νύχτα

Και υπήρχαν ματωμένα ίχνη

Εκεί που έπρεπε να στέκει το έλεος

Και δυο νεκροί, αφέθηκαν να πεθάνουν στους χιονισμένους δρόμους

Ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ

Ω, δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου

Να τραγουδά μέσα απ’ την αιματοβαμμένη ομίχλη

Θα σταθούμε όρθιοι γι’ αυτή τη γη

Και για τον ξένο ανάμεσά μας

Εδώ στο σπίτι μας, σκότωσαν και τριγυρνούσαν

Τον χειμώνα του ’26

Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν

Στους δρόμους της Μινεάπολης

Οι ομοσπονδιακοί μπράβοι του Τραμπ χτύπησαν

Το πρόσωπό του και το στήθος του

Ύστερα ακούσαμε τους πυροβολισμούς

Και ο Άλεξ Πρέτι έμεινε νεκρός στο χιόνι

Είπαν πως ήταν αυτοάμυνα, κύριε

Μα μην πιστεύετε τα μάτια σας

Είναι το αίμα μας και τα κόκαλά μας

Κι αυτές οι σφυρίχτρες και τα κινητά

Ενάντια στα βρώμικα ψέματα του Μίλερ και της Νόεμ

Ω, δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου

Να κλαίει μέσα απ’ την αιματοβαμμένη ομίχλη

Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν

Στους δρόμους της Μινεάπολης

Τώρα λένε πως είναι εδώ για να κρατήσουν τον νόμο

Μα πατούν πάνω στα δικαιώματά μας

Αν το δέρμα σου είναι μαύρο ή καφέ, φίλε μου

Μπορεί να σε σταματήσουν ή να σε απελάσουν επί τόπου

Μέσα στα συνθήματά μας «ICE έξω τώρα»

Η καρδιά και η ψυχή της πόλης επιμένει

Μέσα από σπασμένα τζάμια και ματωμένα δάκρυα

Στους δρόμους της Μινεάπολης

Ω, δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου

Να τραγουδά μέσα απ’ την αιματοβαμμένη ομίχλη

Εδώ στο σπίτι μας, σκότωσαν και τριγυρνούσαν

Τον χειμώνα του ’26

Θα σταθούμε όρθιοι γι’ αυτή τη γη

Και για τον ξένο ανάμεσά μας

Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν

Στους δρόμους της Μινεάπολης

Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν

Στους δρόμους της Μινεάπολης

ICE έξω (ICE έξω)

ICE έξω (ICE έξω)

ICE έξω (ICE έξω)

ICE έξω (ICE έξω)

ICE έξω (ICE έξω)

ICE έξω»

Ο ίδιος ο Σπρίνγκστιν δεν εμφανίζεται στο επίσημο βίντεο, του οποίου η μοναδική «εικόνα» είναι από διαδήλωση με το σύνθημα «Ice Out».

Σε περίπου 14 ώρες από τη στιγμή που ανέβηκε στο YouTube συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατομμύρια views, με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα συγκινητικά, τόσο από κατοίκους της Μινεάπολης, όσο και από πολίτες από την Αυστραλία μέχρι τη Γερμανία, που εκδήλωναν τη συμπαράστασή τους και την εκτίμησή τους στην κίνηση του Σπρίνγκστιν.

Ο συνειρμός με το «Streets of Philadelphia» είναι αναπόφευκτος, τόσο λόγω του τίτλου, όσο και λόγω του ότι κι εκείνο το τραγούδι, που συνόδευε την ομώνυμη ταινία και πήρε Όσκαρ, αναφερόταν σε ένα «άγριο» κοινωνικό φαινόμενο της εποχής του, το AIDS και τις προκαταλήψεις απέναντι στους ασθενείς.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Εκρηκτικό «Sirat», «Το Καταφύγιο» του Τζέισον Στέιθαμ και «Άγιος Παΐσιος» (Videos)

Κριτική ταινίας: «Sirat» – Τρένο-φάντασμα όλος ο πλανήτης

To TikTok εκτοξεύει στα charts τον Τζεφ Μπάκλεϊ 29 χρόνια μετά τον θάνατό του