ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 20:10
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

28.01.2026 19:57

To TikTok εκτοξεύει στα charts τον Τζεφ Μπάκλεϊ 29 χρόνια μετά τον θάνατό του

28.01.2026 19:57
Jeff-Buckley

Η νέα γενιά χρηστών του TikTok φαίνεται να στρέφεται στο παερελθόν για την αναζήτηση καλού υλικού καθώς εκτοξεύει τον Τζεφ Μπάκλεϊ, τον ταλαντούχο μουσικό που χάθηκε πρόωρα, στην κορυφή των charts δεκαετίες μετά την κυκλοφορία των τραγουδιών του.

Η πλατφόρμα έχει προσφέρει ευρεία δημοσιότητα σε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Τζεφ Μπάκλεϊ, οδηγώντας τον αείμνηστο τραγουδοποιό να σημειώσει την πρώτη του επιτυχία στο αμερικανικό Top 100, 29 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Το τραγούδι «Lover, You Should Have Come Over», που περιλαμβάνεται στο μοναδικό του άλμπουμ «Grace», μπήκε στα charts στο Νο. 97, μετά από μια άνοδο στο TikTok. Οι χρήστες συνδυάζουν την ακουστική μπαλάντα με δικά τους βίντεο.

Όσο κι αν τα βίντεο στο TikTok δεν μετράνε για τις θέσεις στα charts, οι τάσεις στα viral βίντεο ωθούν τους χρήστες προς τις υπηρεσίες streaming, οι οποίες μετράνε.

Ενώ είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε το 32χρονο κομμάτι άρχισε να κερδίζει μεγαλύτερη απήχηση στην πλατφόρμα, το τραγούδι που χρησιμοποιείται σε πάνω από 300.000 βίντεο συμπίπτει με την προβολή στους κινηματογράφους του ντοκιμαντέρ της Amy Berg, It’s Never Over, Jeff Buckley.

Η εκπληκτική ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα πέρυσι στο Sundance και ακολουθεί τη ζωή και την κληρονομιά του καλλιτέχνη, προβάλλεται φέτος σε επιλεγμένους κινηματογράφους στην Ευρώπη. Θα κυκλοφορήσει στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα και στη Γερμανία τον Απρίλιο.

Ανεξάρτητα από το «πότε» ή το «γιατί», η τρέχουσα viral δημοσιότητα του τραγουδιού σημαίνει ότι μια νέα γενιά ακροατών ανακαλύπτει τη ρομαντική σύνθεση τραγουδιών ενός εκ των πιο ταλαντούχων μουσικών της γενιάς του, που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο το 1997 από τυχαίο πνιγμό στον ποταμό Μισισιπή, σε ηλικία 30 ετών.

