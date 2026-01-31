Καινούριες θεατρικές παραγωγές

Στην καρδιά του χειμώνα και άλλα θέατρα ανοίγουν τις αυλαίες τους.

– Μόλις ξεκίνησαν οι παραστάσεις στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πέτρος Ζούλιας και τη μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος.

– Η Ομάδα Νάμα ανεβάζει στο Σύγχρονο Θέατρο «Το ψέμα του μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη. Παίζουν οι: Μελέτης Γεωργιάδης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Κατερίνα Γιαμαλή, Ορέστης Τζιόβας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Βαγγέλης Αμπατζής, Ήβη Νικολαΐδου και Μαρία Δαμασιώτη.

– Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα το έργο «Μπεν και Ίμο» του Μαρκ Ρέιβενχιλ, που αφηγείται τη συγκινητική ιστορία του Μπέντζαμιν Μπρίτεν και της Ίμοτζεν Χολστ. Πρωταγωνιστούν ο Άρης Μπαλής και η Αγγελική Παπαθεμελή.

– Στο θέατρο Χώρος ο Θόδωρος Αμπατζής διασκευάζει και σκηνοθετεί τη «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη. Παίρνουν μέρος 14 ηθοποιοί, οι οποίοι δίνουν έμφαση στον ηχητικό πλούτο του κειμένου.

– Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τις «Καρέκλες» του Ιονέσκο σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Πάνου Παπαδόπουλου και Μαρίας Διακοπαναγιώτου.

– Στο θέατρο της οδού Κεφαλληνίας ο Στάθης Λιβαθινός δραματοποιεί και σκηνοθετεί τη νουβέλα του Αλεξάντρ Πούσκιν «Ντάμα Πίκα». Παίζουν οι: Μπέττυ Αρβανίτη, Νίκος Αλεξίου, Παναγιώτης Καμμένος, Εύα Σιμάτου, Γιάννης Σύριος, Δήμητρα Χατούπη.

– Η «Δεσποινίς Μαργαρίτα» του Ρομπέρτο Ατάιντε θα παρουσιαστεί την 1η Φεβρουαρίου στο θέατρο Nous – CreativeSpace από τη Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα» σε σκηνοθεσία Έλλης Μερκούρη.

– Στις 6 Φεβρουαρίου ανεβαίνει στο orbo studio (Φίλωνος 86, Πειραιάς), το έργο του Ρόμπερτ Βάλζερ «Οι σχολικές εκθέσεις του Φριτς Κόχερ ή πώς γεννιέται ένας πειθαρχημένος άνθρωπος», σε σκηνοθεσία – διασκευή Γεωργίας Μαυραγάνη.

– Η «Αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη δίνει την πρεμιέρα της στις 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Βασιλάκου. Το έργο εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της «αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω και το τρομερό σκάνδαλο του Γ. Καματερού. Παίζουν οι: Έλλη Τρίγγου, Θανάσης Βλαβιανός, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης, Αλέξανδρος Τούντας.

– Στο θέατρο Σταθμός ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης ανεβάζει στις 14 Φεβρουαρίου τον μονόλογο «Τυφλή, τυφλή φοράδα, πού πας;» του Σωτήρη Δημητρίου με ερμηνεύτρια τη Δέσποινα Σαραφείδου.

– Στις 2 Μαρτίου θα ανέβει στο θέατρο Ροές και σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα το έργο του Τόμας Μπέρνχαντ «Η δύναμη της συνήθειας, vol.2». Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί: Νώντας Δαμόπουλος, Αντιγόνη Λινάρδου, Γιάννος Περλέγκας, Πάνος Σολδάτος, Φίλιππος Βασιλείου κ.ά.

– Στις 7 Μαρτίου το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού σε δραματουργία και σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη. Ερμηνεύουν ο Θεμιστοκλής Καρποδίνης και η Μαίρη Βιδάλη.

