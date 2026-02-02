Βραβεία Grammy 2026: Mεγάλος νικητής o Kendrick Lamar με 5 βραβεία – Σάρωσαν Billie Eilish, Lady Gaga και Bad Bunny (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με πολιτικά μηνύματα, χιούμορ, εκπλήξεις και φυσικά, πολλή μουσική πραγματοποιήθηκε η 68η απονομή των Grammy 2026, το βράδυ της Κυριακής (1/2), στο Λος Άντζελες.
Μεγάλος νικητής της βραδιάς με πέντε βραβεία ήταν ο Kendrick Lamar ενώ η Billie Eilish κατέκτησε το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς.
Η μεγάλη λίστα των νικητών περιείχε και τη Lady Gaga σε δύο κατηγορίες, ενώ ο Bad Bunny κέρδισε τρία βραβεία.
Παρουσιαστής της μεγάλης βραδιάς ήταν ο Trevor Noah. Ο ηθοποιός βρέθηκε στην σκηνή για 6η και τελευταία φορά, καθοδηγώντας την τελετή με το μοναδικό του χιούμορ.
Το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς δόθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του, ενώ ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης βγήκε πρώτος και στις κατηγορίες, Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Καλύτερη Global Music Ερμηνεία.
Νικητής στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς βγήκε ο Kendrick Lamar μαζί με τη SZA για το τραγούδι Luther, αφήνοντας πίσω του Bad Bunny, Billie Eilish, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan και Rosé με τον Bruno Mars που ήταν, επίσης, υποψήφιοι.
O γνωστός ράπερ εξασφάλισε συνολικά 5 βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερο Rap Άλμπουμ, Καλύτερη Rap Ερμηνεία, Καλύτερο Rap Τραγούδι, Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία, κερδίζοντας τον τίτλο του απόλυτου νικητή της βραδιάς.
Το Τραγούδι της Χρονιάς απονεμήθηκε στην Billie Eilish για το Wildflower, ενώ η Olivia Dean βγήκε ως η Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνης.
Παρούσα στα βραβεία ήταν, όμως, και η Lady Gaga η οποία κέρδισε τα βραβεία για Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση και Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ.
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Billie Eilish – Wildflower
Lola Young – Messy
Lady Gaga – Mayhem
Jelly Roll – Beautifully Broken
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Olivia Dean
Kendrick Lamar – GNX
Lady Gaga – Abracadabra
Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Leon Thomas – Mutt
Turnstile – Never Enough
FKA twigs – Eusexua
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)
Turnstile – Birds
Kehlani – Folded
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
Kehlani – Folded
The Cure – Songs of a Lost World
Zach Top – Ain’t In It for My Health
Bad Bunny – EoO
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
Tyler Childers – Bitin’ List
The Cure – Alone
Sinners
Doechii – Anxiety
Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)
I’m With Her – Wild and Clear and Blue
Tame Impala – End of Summer
Tyla – PUSH 2 START
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Cirkut
Amy Allen
