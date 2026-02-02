search
ΜΟΥΣΙΚΗ

02.02.2026 09:00

Βραβεία Grammy 2026: Mεγάλος νικητής o Kendrick Lamar με 5 βραβεία – Σάρωσαν Billie Eilish, Lady Gaga και Bad Bunny (Videos)

02.02.2026 09:00
grammys-new

Με πολιτικά μηνύματα, χιούμορ, εκπλήξεις και φυσικά, πολλή μουσική πραγματοποιήθηκε η 68η απονομή των Grammy 2026, το βράδυ της Κυριακής (1/2), στο Λος Άντζελες.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς με πέντε βραβεία ήταν ο Kendrick Lamar ενώ η Billie Eilish κατέκτησε το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς.

Η μεγάλη λίστα των νικητών περιείχε και τη Lady Gaga σε δύο κατηγορίες, ενώ ο Bad Bunny κέρδισε τρία βραβεία.

Παρουσιαστής της μεγάλης βραδιάς ήταν ο Trevor Noah. Ο ηθοποιός βρέθηκε στην σκηνή για 6η και τελευταία φορά, καθοδηγώντας την τελετή με το μοναδικό του χιούμορ.

Το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς δόθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του, ενώ ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης βγήκε πρώτος και στις κατηγορίες, Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Καλύτερη Global Music Ερμηνεία.

Νικητής στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς βγήκε ο Kendrick Lamar μαζί με τη SZA για το τραγούδι Luther, αφήνοντας πίσω του Bad Bunny, Billie Eilish, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan και Rosé με τον Bruno Mars που ήταν, επίσης, υποψήφιοι.

O γνωστός ράπερ εξασφάλισε συνολικά 5 βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερο Rap Άλμπουμ, Καλύτερη Rap Ερμηνεία, Καλύτερο Rap Τραγούδι, Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία, κερδίζοντας τον τίτλο του απόλυτου νικητή της βραδιάς.

Το Τραγούδι της Χρονιάς απονεμήθηκε στην Billie Eilish για το Wildflower, ενώ η Olivia Dean βγήκε ως η Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνης.

Παρούσα στα βραβεία ήταν, όμως, και η Lady Gaga η οποία κέρδισε τα βραβεία για Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση και Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ.

Αναλυτικά οι νικητές των Grammy 2026

  • Άλμπουμ της χρονιάς

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

  • Ηχογράφηση της Χρονιάς

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

  • Τραγούδι της Χρονιάς

Billie Eilish – Wildflower

  • Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία

Lola Young – Messy

  • Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

Lady Gaga – Mayhem

  • Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ

Jelly Roll – Beautifully Broken

  • Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

  • Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Olivia Dean

  • Καλύτερο Rap Άλμπουμ

Kendrick Lamar – GNX

  • Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση

Lady Gaga – Abracadabra

  • Καλύτερη Rap Ερμηνεία

Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

  • Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

  • Καλύτερο Rap Τραγούδι

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

  • Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

  • Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Leon Thomas – Mutt

  • Καλύτερο Rock Άλμπουμ

Turnstile – Never Enough

  • Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ

FKA twigs – Eusexua

  • Καλύτερη Rock Ερμηνεία

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

  • Καλύτερη Metal Ερμηνεία

Turnstile – Birds

  • Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Kehlani – Folded

  • Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

  • Καλύτερο R&B Τραγούδι

Kehlani – Folded

  • Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ

The Cure – Songs of a Lost World

  • Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ

Zach Top – Ain’t In It for My Health

  • Καλύτερη Global Music Ερμηνεία

Bad Bunny – EoO

  • Καλύτερο Rock Τραγούδι

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

  • Καλύτερο Country Τραγούδι

Tyler Childers – Bitin’ List

  • Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία

The Cure – Alone

  • Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα

Sinners

  • Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Doechii – Anxiety

  • Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα

Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)

  • Καλύτερο Folk Άλμπουμ

I’m With Her – Wild and Clear and Blue

  • Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση

Tame Impala – End of Summer

  • Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία

Tyla – PUSH 2 START

  • Καλύτερη Jazz Ερμηνεία

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

  • Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία

Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

  • Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

  • Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

  • Παραγωγός της Χρονιάς

Cirkut

  • Στιχουργός της Χρονιάς

Amy Allen

