Βραβεία Grammy 2026: Mεγάλος νικητής o Kendrick Lamar με 5 βραβεία – Σάρωσαν Billie Eilish, Lady Gaga και Bad Bunny (Videos)

Με πολιτικά μηνύματα, χιούμορ, εκπλήξεις και φυσικά, πολλή μουσική πραγματοποιήθηκε η 68η απονομή των Grammy 2026, το βράδυ της Κυριακής (1/2), στο Λος Άντζελες.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς με πέντε βραβεία ήταν ο Kendrick Lamar ενώ η Billie Eilish κατέκτησε το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς.

Η μεγάλη λίστα των νικητών περιείχε και τη Lady Gaga σε δύο κατηγορίες, ενώ ο Bad Bunny κέρδισε τρία βραβεία.

Παρουσιαστής της μεγάλης βραδιάς ήταν ο Trevor Noah. Ο ηθοποιός βρέθηκε στην σκηνή για 6η και τελευταία φορά, καθοδηγώντας την τελετή με το μοναδικό του χιούμορ.

Το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς δόθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του, ενώ ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης βγήκε πρώτος και στις κατηγορίες, Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Καλύτερη Global Music Ερμηνεία.

Νικητής στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς βγήκε ο Kendrick Lamar μαζί με τη SZA για το τραγούδι Luther, αφήνοντας πίσω του Bad Bunny, Billie Eilish, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan και Rosé με τον Bruno Mars που ήταν, επίσης, υποψήφιοι.

O γνωστός ράπερ εξασφάλισε συνολικά 5 βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερο Rap Άλμπουμ, Καλύτερη Rap Ερμηνεία, Καλύτερο Rap Τραγούδι, Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία, κερδίζοντας τον τίτλο του απόλυτου νικητή της βραδιάς.

Το Τραγούδι της Χρονιάς απονεμήθηκε στην Billie Eilish για το Wildflower, ενώ η Olivia Dean βγήκε ως η Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνης.

Παρούσα στα βραβεία ήταν, όμως, και η Lady Gaga η οποία κέρδισε τα βραβεία για Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση και Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ.

Αναλυτικά οι νικητές των Grammy 2026

Άλμπουμ της χρονιάς

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Ηχογράφηση της Χρονιάς

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Τραγούδι της Χρονιάς

Billie Eilish – Wildflower

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία

Lola Young – Messy

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

Lady Gaga – Mayhem

Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ

Jelly Roll – Beautifully Broken

Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Olivia Dean

Καλύτερο Rap Άλμπουμ

Kendrick Lamar – GNX

Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση

Lady Gaga – Abracadabra

Καλύτερη Rap Ερμηνεία

Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

Καλύτερο Rap Τραγούδι

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

Leon Thomas – Mutt

Καλύτερο Rock Άλμπουμ

Turnstile – Never Enough

Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ

FKA twigs – Eusexua

Καλύτερη Rock Ερμηνεία

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

Καλύτερη Metal Ερμηνεία

Turnstile – Birds

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Kehlani – Folded

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Kehlani – Folded

Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ

The Cure – Songs of a Lost World

Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ

Zach Top – Ain’t In It for My Health

Καλύτερη Global Music Ερμηνεία

Bad Bunny – EoO

Καλύτερο Rock Τραγούδι

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Καλύτερο Country Τραγούδι

Tyler Childers – Bitin’ List

Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία

The Cure – Alone

Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα

Sinners

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Doechii – Anxiety

Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα

Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)

Καλύτερο Folk Άλμπουμ

I’m With Her – Wild and Clear and Blue

Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση

Tame Impala – End of Summer

Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία

Tyla – PUSH 2 START

Καλύτερη Jazz Ερμηνεία

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία

Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία

Kendrick Lamar με τη SZA – Luther

Παραγωγός της Χρονιάς

Cirkut

Στιχουργός της Χρονιάς

Amy Allen

