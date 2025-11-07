Βραβεία Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar σαρώνει με εννέα υποψηφιότητες

Ο Kendrick Lamar συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων αυτών για το άλμπουμ της χρονιάς για το “GNX” και για το άλμπουμ της χρονιάς και το τραγούδι της χρονιάς για το “Luther”, την επιτυχημένη συνεργασία του με την SZA.

Ακολουθούν η Lady Gaga (επτά υποψηφιότητες), ο Bad Bunny (έξι), η Σαμπρίνα Κάρπεντερ (έξι) και ο τραγουδιστής της R&B Leon Thomas (έξι), ο οποίος ξεχώρισε φέτος με το single “Mutt” που έφτασε στα 10 κορυφαία.

Με 66 υποψηφιότητες και 22 νίκες μέχρι σήμερα, ο Lamar βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει ένας κολοσσιαίος καλλιτέχνης στα βραβεία Grammy στο πρότυπο της Beyoncé (99 υποψηφιότητες, 35 νίκες) και του Quincy Jones (80, 28). Το “GNX”, μια από τις πιο δυναμικές και συνοπτικές κυκλοφορίες του ράπερ, είναι η πέμπτη που κερδίζει υποψηφιότητα για άλμπουμ της χρονιάς – αν και δεν έχει πάρει ποτέ το τρόπαιο. (Το soundtrack του για την ταινία «Black Panther», το οποίο περιείχε τραγούδια από πολλούς καλλιτέχνες, ήταν επίσης υποψήφιο σε αυτήν την κατηγορία.) Αυτή είναι επίσης η τρίτη φορά που ο Lamar είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για άλμπουμ, δίσκο και τραγούδι της χρονιάς. Κέρδισε τις δύο τελευταίες κατηγορίες τον Φεβρουάριο, για το τραγούδι κατά του Drake «Not Like Us».

Και στις τρεις κατηγορίες, ο Lamar θα ανταγωνιστεί τους Bad Bunny, Lady Gaga και Κάρπεντερ.

Κάθε ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ Νο. 1 φέτος, αλλά ο Bad Bunny ήταν ιδιαίτερα πανταχού παρών. Έγινε πρωτοσέλιδο με μια συναυλία 31 ημερών στο Πουέρτο Ρίκο, η οποία προσέλκυσε μια σταθερή ροή διασημοτήτων αυτό το καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο, ανακοινώθηκε ως ο ερμηνευτής του ημιχρόνου για το Super Bowl LX, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά την τελετή απονομής των Grammy του 2026, στις 8 Φεβρουαρίου. Η σόλο δουλειά του σταρ έχει λάβει μόνο μία υποψηφιότητα για γενική κατηγορία στο παρελθόν. Φέτος, το «Debí Tirar Más Fotos» κέρδισε μια υποψηφιότητα για άλμπουμ της χρονιάς, και το single «DTMF» ήταν υποψήφιο τόσο για δίσκο όσο και για τραγούδι της χρονιάς.

Ωστόσο, μία από τις πιο δημοφιλείς κυκλοφορίες του 2025 απουσίαζε αισθητά από τις υποψηφιότητες. Το “I’m the Problem” του Morgan Wallen είναι το μεγαλύτερο άλμπουμ της χρονιάς μετά το “The Life of a Showgirl” της Taylor Swift, αλλά ο σταρ της κάντρι επέλεξε να μην υποβάλει τη μουσική του για αξιολόγηση στα βραβεία Grammy. (Το “The Life of a Showgirl”, που κυκλοφόρησε πολύ αργά για τα Grammy του 2026, θα είναι επιλέξιμο για τα βραβεία του 2027).

Επιπλέον, ενώ το soundtrack για το “KPop Demon Hunters” κυριαρχεί τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας δύο φορές στην κορυφή του chart και λανσάροντας πολλές επιτυχίες στο top 10, έλαβε μόνο μία υποψηφιότητα στις τέσσερις βασικές κατηγορίες: Το “Golden” είναι υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς. Είναι ένα από τα δύο τραγούδια K-Pop που είναι υποψήφια για αυτό το βραβείο, μαζί με το Rosé και το “APT” του Bruno Mars.

Αν και η ραπ έχει υποφέρει από έλλειψη επιτυχιών πρόσφατα, το είδος τα πήγε καλά φέτος στις υποψηφιότητες για Grammy. Η ράπερ Doechii, της οποίου η ερμηνεία ήταν ένα από τα highlights της περσινής τελετής, κατέκτησε το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς «Anxiety», το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία των Gotye και Kimbra «Somebody That I Used to Know» — νικητές του βραβείου για το άλμπουμ της χρονιάς το 2013.

