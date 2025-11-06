search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025
ΣΙΝΕΜΑ

06.11.2025

«The Mummy»: Brendan Fraser και Rachel Weisz ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για ένα sequel του διάσημου franchise δράσης

credit: Universal Pictures

Ο Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) και η Ρέιτσελ Βάις (Rachel Weisz) θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους για μία νέα ταινία της διάσημης σειράς δράσης «The Mummy», από την Universal Pictures.

Το τέταρτο μέρος θα φέρει την σκηνοθετική υπογραφή των Ματ Μπετινέλι-Όλπιν (Matt Bettinelli-Olpin) και Τάιλερ Γκίλετ (Tyler Gillett), γνωστοί και ως Radio Silence, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν σκηνοθετήσει τα «Ready or Not», «Abigail» και τις αναβιώσεις της σειράς «Scream».

Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Κόγκεσαλ (David Coggeshall), ο οποίος μοιράστηκε το σχετικό άρθρο του Deadline σε ανάρτησή του στο Χ, επιβεβαιώνοντας το νέο κεφάλαιο του franchise.

Το φιλμ θα παραχθεί από τον αρχικό παραγωγό της σειράς Σον Ντάνιελ (Sean Daniel) και τους Ουίλιαμ Σέρακ (William Sherak), Τζέιμς Βάντερμπιλτ (James Vanderbilt) και Πολ Νεϊνστάιν (Paul Neinstein) για λογαριασμό της Project X Entertainment.

Στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς, «The Mummy» του 1999 και «The Mummy Returns» του 2001, ο κυνηγός θησαυρών Rick O’Connell (Φρέιζερ) γνωρίζει και στη συνέχεια, παντρεύεται την ερευνήτρια Αιγυπτιολογίας Evelyn Carnahan (Βάις), καθώς μάχονται με μια αρχαία κατάρα και το αναστημένο σώμα του ιερέα Imhotep, τον οποίο υποδύθηκε ο Άρνολντ Βόσλου (Arnold Vosloo).

Η σκηνοθεσία ήταν του Στίβεν Σόμερς (Stephen Sommers), με το «The Mummy Returns» να φιλοξενεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) στο ρόλο του Scorpion King. Αυτός ο χαρακτήρας απέκτησε τη δική του σειρά spin-off ταινιών, από τις οποίες έχουν γυριστεί μέχρι στιγμής πέντε, αν και μόνο στην πρώτη, «The Scorpion King» του 2002, πρωταγωνίστησε ο Τζόνσον.

Η Μαρία Μπέλο (Maria Bello) αντικατέστησε τη Βάις στην τρίτη ταινία «Tomb of the Dragon Emperor», η οποία κυκλοφόρησε το 2008.

Επιπλέον, ένα reboot του «The Mummy» σε σκηνοθεσία Άλεξ Κούρτζμαν (Alex Kurtzman) και με πρωταγωνιστές τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise) και την Αναμπέλ Γουόλις (Annabelle Wallis), κυκλοφόρησε το 2017, το οποίο όμως απέτυχε να δώσει πνοή στα σχέδια της Universal για το Dark Universe, ένα κοινό κινηματογραφικό σύμπαν με όλα τα κλασικά τέρατα.

Η επιτυχία της επανακυκλοφορίας της πρώτης ταινίας «The Mummy» με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία της, την επανέφερε στις 20 κορυφαίες εισπρακτικά παραγωγές του Βορειοαμερικανικού box office, τον Απρίλιο του 2024.

Παράλληλα, ο Φρέιζερ διανύει μια περίοδο επιτυχημένου comeback το οποίο επισφραγίστηκε το 2023 με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Whale», σύμφωνα με τον Guardian.

ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στην Πύλο: Ποινική δίωξη στον αρχηγό του Λιμενικού και άλλους τρεις ανώτερους αξιωματικούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια

ADVERTORIAL

8ο Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον

ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα βασανίστηκε και κρατήθηκε αλυσοδεμένη σε αυλή για μήνες «από φίλους που δεν τη συμπαθούσαν πια»

ADVERTORIAL

COSMOTE TELEKOM: Νέα εποχή συνδεσιμότητας σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας με δωρεάν γρήγορο ίντερνετ

LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

