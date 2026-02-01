search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 16:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 15:37

Red Hot Chili Peppers: Στις 20 Μαρτίου η ταινία για τα πρώτα δύσκολα χρόνια

01.02.2026 15:37
red_hot_chili_peppers

Με μια νέα ταινία για τους Red Hot Chili Peppers, η οποία έχει προγραμματιστεί για πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου το Netflix εμπλουτίζει το πρόγραμμα του με ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety. 

Σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντμαν η ταινία “The Rise of the Red Hot Chili Peppers” εξετάζει τα δύσκολα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος από το Λος Άντζελες και την επιρροή του αρχικού κιθαρίστα Χίλελ Σλόβακ, ο οποίος πέθανε το 1988.

Η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος Flea και Anthony Kiedis, καθώς και άλλους που ήταν κοντά στον Σλόβακ, οι οποίοι συζητούν για την εξέλιξη του συγκροτήματος και τον βαθύ δεσμό της παιδικής τους φιλίας.

Διαβάστε επίσης:

«Ebenezer: A Christmas Carol» – Τα πρώτα στιγμιότυπα του Τζόνι Ντεπ από τη βικτωριανή υπερπαραγωγή του Τι Γουέστ

«Κράτα Με»: Ιστορική νίκη στο Sundance για τον κυπριακό κινηματογράφο

«Unmerciful Good Fortune»: Ο Αντόνιο Μπαντέρας στο σκοτεινό υπερφυσικό θρίλερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chioni61
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ντύθηκαν στα λευκά Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα – Οι περιοχές που υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο (Videos)

larisa_main
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε και από τη θάλασσα, ήρθε και από το ρέμα»: Εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο της Λάρισας από την κακοκαιρία

atalia_troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διπλή τραγωδία στην Αττάλεια – 16 νεκροί και 30 τραυματίες τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

santorini-kakokairia1
ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Πλημμύρισαν οι κεντρικοί δρόμοι του νησιού, μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις (Videos)

mg_es5_711
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το άνετο SUV της MG που κοστίζει 26.950 ευρώ – Όλες οι εκδόσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 16:19
chioni61
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ντύθηκαν στα λευκά Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα – Οι περιοχές που υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο (Videos)

larisa_main
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε και από τη θάλασσα, ήρθε και από το ρέμα»: Εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο της Λάρισας από την κακοκαιρία

atalia_troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διπλή τραγωδία στην Αττάλεια – 16 νεκροί και 30 τραυματίες τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

1 / 3