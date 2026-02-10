Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Newsroom» ανέφερε ότι η αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ είναι στρατηγική επιλογή για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική άλλαγή στη χώρα.

«Η επιτροπή, της οποίας τα μέλη ανακοινώθηκαν χθες, είναι Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης διότι ακριβώς δίνει το μήνυμα της συμπαράταξης των ευρύτερων δυνάμεων της παράταξης, που μπορεί να είχαν κάνει άλλες επιλογές στο παρελθόν αλλά είμαστε μαζί ξανά, με το ΠΑΣΟΚ στη μάχη για την πολιτική αλλαγή», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επισήμανε, δε, ότι αυτή η κίνηση είναι «το πρώτο κύμα, θα υπάρξουν πολλά ακόμη με ενδιάμεση στάση το Συνέδριο και θα συνεχιστεί με πολύ ισχυρά ψηφοδέλτια που θα αποτυπώνουν την κοινωνική διεύρυνση. Είναι μία διαδικασία προσκηνίου πάνω σε πολιτική συμφωνία με όρους μέλλοντος», σημείωσε.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «στις επόμενες εκλογές θα συγκρουστούν δύο επιλογές. Ο κόσμος θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της συνέχισης της σημερινής πολιτικής, που σπαταλάει ευκαιρίες ανάπτυξης, διευρύνει ανισότητες και προσβάλλει τους θεσμούς με τους κ. κ. Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, Πλεύρη, Βορίδη και ενδεχομένως τους κ. κ. Βελόπουλο και Λατινοπούλου και της πολιτικής αλλαγής, με το ΠΑΣΟΚ με ισχυρούς θεσμούς, με συμπεριληπτική ανάπτυξη, παραγωγική Ελλάδα με πραγματικές μεταρρυθμίσεις και όχι μεταρρυθμίσεις στα χαρτιά ή στα λόγια και ισχυρές αλλαγές μέσα από μια ανακατανομή πόρων προς το κοινωνικό κράτος». Πρόσθεσε δε ότι πρέπει να πάψουν να ανεβαίνουν τα άκρα. Επιπλέον δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ και μπορεί και θέλει και γίνεται η ομπρέλα κάτω από την οποία συμπαρατάσσονται δυνάμεις προοδευτικές και δημοκρατικές.

Σχολίασε δηκτικά τη χθεσινή δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι «αυτά τα λέει για να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντρώο κόμμα. Κεντρώο και ‘Αδωνις Γεωργιάδης δεν πάνε μαζί. Ο κ. Γεωργιάδης είναι Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, εκείνος με τη ρητορική του είναι που δίνει σήμερα το τόνο στην κυβέρνηση. Έχει πολλά κοινά με τον κ. Βελόπουλο και την κ. Λατινοπούλου, από την ίδια μήτρα προέρχονται».

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε πως «εάν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση, ας κάνει συγκυβέρνηση με όποιο κόμμα θέλει – με το ΠΑΣΟΚ όχι. Αλλά δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα, θα σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτική, όχι με τη Νέα Δημοκρατία».

Σχετικά με την υπόθεση της υπεξαίρεσης για την οποία ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι «ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε καμία κομματική θέση αλλά ήταν ένα συνδικαλιστικό στέλεχος. Εμείς αναστείλαμε αμέσως την κομματική του ιδιότητα.

Ας θυμηθούμε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο καλοκαίρι δεν έκανε αυτό που εμείς κάναμε τόσο άμεσα. Και μάλιστα στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη ούτε γνωρίζουμε αν θα ασκηθεί. Εμείς αναστείλαμε κατευθείαν την ιδιότητα και η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους. Προφανώς για τον καθένα, έτσι και για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.

Ερωτηθείς για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το άρθρο 86 και την αναθεώρηση αυτού, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος επισήμανε το γεγονός ότι «βγαίνει ο κ. Μαρινάκης και το παίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 86 όταν είναι η μόνη κυβέρνηση που το χρησιμοποίησε για να κρύψει τις ευθύνες της και να μην παραπεμφθούν οι υπουργοί της. Θυμάστε τι έγινε με τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη και τη λυσσαλέα αντικοινοβουλευτική μέθοδο που επέλεξε η κυβέρνηση; Θυμάστε τι έγινε με τον κ. Καραμανλή που, ενώ οι υφιστάμενοί του παραπέμπονται για άλλο αδίκημα, εκείνος παραπέμφθηκε με ένα κατασκευασμένο αδίκημα για να μην έχει ζήτημα πραγματικού ποινικού ελέγχου;».

«Εμείς είμαστε κρυστάλλινοι, εμείς είμαστε εκείνοι που προτείναμε πρώτοι την αναθεώρηση όταν η κυβέρνηση έλεγε όχι. Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι εμείς το προτείναμε όταν ήρθε μάλιστα στη Βουλή και πρότεινε την ανταλλαγή του άρθρου 86 με το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πρόταση και για την αναθεώρηση του άρθρου 86 και για τον απογαλακτισμό της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και για το να είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπεύθυνη για το πολιτικό χρήμα και τα Πόθεν Έσχες και για τη ρήτρα πόρων για την αυτοδιοίκηση και επέκταση και ολοκλήρωση της διαύγειας», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 16, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «εμείς λέμε “ναι” στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια αλλά όχι στα ιδιωτικά, όπως τα έφερε η κυβέρνηση. ‘Αρα, η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε στη σύνθεσή της να είμαστε πλειοψηφία, οφείλει ακριβώς για να φύγουμε από τον διχασμό που έχει βουλιάξει τη χώρα η Νέα Δημοκρατία, να αναζητήσει ευρύτερες συναινέσεις με 180 βουλευτές».

