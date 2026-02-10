Υπόθεση Παναγόπουλου: Επιστολή ΠΑΣΚΕ στον Ανδρουλάκη – Ορατός ο κίνδυνος διάσπασης

Ανοιχτό φαίνεται ότι είναι πλέον ακόμα και το ενδεχόμενο διάσπασης του ΠΑΣΟΚ στο χώρο των συνδικάτων, μετά τη αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, αμέσως μετά την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση διασπάθισης δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος.

Σύμφωνα με τα parapolitika.gr, στελέχη της ΠΑΣΚΕ που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής του Γ. Παναγόπουλου απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με την οποία εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, μετά από τηλεδιάσκεψη Παναγόπουλου με στελέχη της συνδικαλιστικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.

Στην επιστολή, εκφράζεται η έντονη αγανάκτηση των στελεχών της ΠΑΣΚΕ προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωση του «συνδικαλιστικού δικτύου» του κόμματος, την οποία χαρακτηρίζουν ως απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» κατά του επικεφαλής της ΓΣΕΕ. Παράλληλα, οι υπογράφοντες του κειμένου της επιστολής καταγγέλλουν την υιοθέτηση ψευδών στοιχείων που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα και τονίζουν ότι δεν θα ανεχτούν τη στοχοποίηση της παράταξής τους από «διορισμένους» παράγοντες.

Τέλος, υπεραμύνονται της δημοκρατικής τους νομιμοποίησης και προειδοποιούν με αποχώρηση από το κόμμα και δημοσιοποίηση της επιστολής, εάν συνεχιστούν οι διασπαστικές ενέργειες, ειδικά ενόψει των διαδικασιών στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

«Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της “νομιμοποίησης” και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ με ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν’ αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα», καταλήγουν χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Π.Α.Σ.Κ.Ε.)

Αθήνα, 10/02/2026

Προς: Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη

Κοιν.: Γ. Βαρδακαστάνη (επικεφαλής ΚΟΕΣ) Α. Σπυρόπουλο (Γρ. ΠΑΣΟΚ) Γ. Κουτσούκο (Δ/ντη Κοιν. Ομάδας)

Σύντροφε Πρόεδρε,

Με κατάπληξη και οργή διαβάσαμε την ανακοίνωση του “συνδικαλιστικού δικτύου” του ΠΑΣΟΚ, μιας περίπου μονοπρόσωπης οργάνωσης που δεν συνεδριάζει ποτέ.

Κατάπληξη, διότι έσπευσε να υιοθετήσει τα ψευδέστατα στοιχεία ενός non paper που έντεχνα διακίνησαν στα ΜΜΕ παραθεσμικοί παράγοντες που συνεργάστηκαν με πανίσχυρους επιχειρηματικούς κύκλους στο χώρο της κατάρτισης.

Οργή, διότι ενώ υποκριτικά επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας, στην ουσία δίκασε και καταδίκασε τον νόμιμα εκλεγμένο επικεφαλής της ΓΣΕΕ και της παράταξής μας, χωρίς καν να περιμένει για να ακούσει την αναλυτική τοποθέτησή του για όσα “κατηγορείται”, συμμετέχοντας έτσι σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο, αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Απέναντί τους οι ελάχιστοι θα βρουν αρραγή και ενωμένη την παράταξή μας. Μια παράταξη που, σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στους θεσμούς, πιστεύει στα στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Όλοι όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο δεν είμαστε «σκουριά». Εκλεγόμαστε σε ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες. Σκουριά είναι αυτοί που επιχειρούν να θέσουν τα συνδικάτα και την παράταξή μας στην υπηρεσία τους μιας και οι ίδιοι μόνο ως διορισμένοι «επιτυγχάνουν».

Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της «νομιμοποίησης» και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ με ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν’ αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα.

