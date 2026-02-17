Καισαριανή: Τις επόμενες ημέρες στη Γάνδη κλιμάκιο του ΥΠΠΟ – Τι δήλωσε η Μενδώνη

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται στη Γάνδη κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να αγοράσει τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, επιβεβαίωσε η Λίνα Μενδώνη.

Όπως δήλωσε η υπουργός στο ΕΡΤnewsradio, «είναι μία υπόθεση η οποία προφανώς μας απασχολεί με τον πιο σοβαρό τρόπο. Υπάρχουν νομικές ιδιαιτερότητες. Οι άνθρωποί μας, οι άνθρωποι του υπουργείου Πολιτισμού, θα πάνε τις επόμενες 2-3 μέρες στη Γάνδη, στο Βέλγιο, από κει και πέρα θα μπορέσουμε να πούμε κάτι περισσότερο σήμερα».

Η Λίνα Μενδώνη επικοινώνησε χθες, Δευτέρα, με τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον ενημέρωσε ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα αγοράσει τις φωτογραφίες, εάν είναι γνήσιες, και θα τις διάθεσει στη συνέχεια στην Βουλή των Ελλήνων για να τις διαχειριστεί αυτή όπως θέλει.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους είναι η επιβεβαίωση της γνησιότητάς τους.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Βέλγος που έβγαλε τις φωτογραφίες σε δημοπρασία στο e-bay, την έχει διακόψει.

Δήμος Καισαριανής – Υπόμνημα στη Βουλή και τα Υπουργεία Εσωτερικών και Πολιτισμού

Σε υπόμνημά του ο Δήμος Καισαριανής, με αποδέκτες τον Πρόεδρο της Βουλής και τα Υπουργεία Εσωτερικών και Πολιτισμού, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το σύνολο του ελληνικού λαού παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης βαθιά συγκινημένο.

Προς επίρρωση του παραπάνω, από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησης των φωτογραφιών δεχτήκαμε δεκάδες μηνύματα από κατοίκους της Καισαριανής και όχι μόνο, μεταξύ των οποίων και απόγονοι των εκτελεσμένων και αγωνιστών του ηρωικού αγώνα της περιόδου 1940-1949.

Το μουσείο ΕΑΜικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής βρίσκεται εντός του ιστορικού τόπου του Σκοπευτηρίου, στο θυσιαστήριο της λευτεριάς, όπως ονομάστηκε από το αρχηγείο του ΕΛΑΣ, λειτουργεί με αυτό το περιεχόμενο και πλήθος άλλων ανεκτίμητων ντοκουμέντων και δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών 10 χρόνια τώρα.

Ο αγώνας μας για την ανάδειξη, αναβάθμιση και διασφάλιση του χαρακτήρα του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς είναι αδιάλειπτος δεκαετίες τώρα, παρά τα εμπόδια που ορθώνονται κατά περιόδους στην ολοκλήρωση αυτού του καθήκοντος από όλες τις δημοτικές αρχές.

Σήμερα αιτούμαστε άμεσα, με ευθύνη του κράτους, τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, το Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ, που μέσα από τις γραμμές του έδρασαν οι εκτελεσμένοι».

Επιστολή Κουτσούμπα στον πρόεδρο της Βουλής και στους υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού



Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί κατακτητές στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, έστειλε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Με την επιστολή αυτή, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρει πως τα ντοκουμέντα αυτά αποτελούν «ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας» και υπογραμμίζει πως η θέση τους «δεν είναι στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και δημοπρασίες με αβέβαιη την κατάληξη τους, αλλά στην πατρίδα μας ως αδιάψευστος μάρτυρας των ηρωικών αγώνων και θυσιών του ελληνικού λαού».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ καλεί τη Βουλή των Ελλήνων «να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές και άλλες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η δημοπράτηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών» οι οποίες, όπως τονίζει «θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, το Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ».

Την ίδια ώρα, το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους εικονιζόμενους στις φωτογραφίες.

