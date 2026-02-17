search
17.02.2026 11:42

Την άρση Ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

17.02.2026 11:42
markopoulos tempi 987- new

Με ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται στην Ολομέλεια το ζήτημα της άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Το αίτημα για άρση ασυλίας του βουλευτή αφορά σε δικογραφία μετά από μήνυση του Στέφανου Κασσελάκη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.

Η μήνυση Κασσελάκη υποβλήθηκε με φόντο δημόσιες δηλώσεις του Δημήτρη Μαρκόπουλου στην ΕΡΤ τον περασμένο Ιούλιο. Μεταξύ άλλων, τον είχε αποκαλέσει «επιχειρηματία πρόεδρο με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».

Ο «γαλάζιος» βουλευτής σε υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή Δεοντολογίας τονίζει πως «η πράξη που του αποδίδεται εμπίπτει στον πυρήνα της συνταγματικά προστατευόμενης ελευθερίας του πολιτικού λόγου», ωστόσο ζητά την άρση της ασυλίας του.

Εξηγώντας το λόγο αναφέρει: «Σε μια περίοδο που κόμματα σαν αυτό του κ. Κασσελάκη πριμοδοτούν την αντιπολιτική, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δώσω έστω και την παραμικρή αφορμή οπισθοχώρησης και φόβου της αστικής Δημοκρατίας έναντι αυτών».

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια σε σχετική ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

