Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου μετά από καταγγελία Κασσελάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την άρση ασυλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλου θα εξετάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας στην αυριανή της συνεδρίαση.
Το σχετικό αίτημα για άρση ασυλίας υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίσθηκε μετά από έγκληση (καταγγελία) του Στέφανου Κασσελάκη στις 2-7-2025 για συκοφαντική δυσφήμηση και δημόσια εξύβριση, (άρθρα 361 και 362 του Ποινικού Κώδικα).
Το περιστατικό, που αφορά η έγκληση, συνέβη στις 20 Ιουνίου 2025, στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, όπου ο Δ. Μαρκόπουλος αποκάλεσε τον Κασσελάκη «επιχειρηματία πρόεδρο» «με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».
Διαβάστε επίσης:
Ανώτεροι στρατιωτικοί από Γερμανία και Βρετανία προτρέπουν «κάθε πολίτη» στην Ευρώπη να προετοιμαστεί για «πιθανή ρωσική επίθεση»
Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κατεγράφη σε δορυφορικές εικόνες στην Αραβική Θάλασσα
Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί» αλλά εκείνος δεν τους έχει δει
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.