Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου μετά από καταγγελία Κασσελάκη

Την άρση ασυλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλου θα εξετάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας στην αυριανή της συνεδρίαση.

Το σχετικό αίτημα για άρση ασυλίας υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίσθηκε μετά από έγκληση (καταγγελία) του Στέφανου Κασσελάκη στις 2-7-2025 για συκοφαντική δυσφήμηση και δημόσια εξύβριση, (άρθρα 361 και 362 του Ποινικού Κώδικα).

Το περιστατικό, που αφορά η έγκληση, συνέβη στις 20 Ιουνίου 2025, στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, όπου ο Δ. Μαρκόπουλος αποκάλεσε τον Κασσελάκη «επιχειρηματία πρόεδρο» «με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».

