Ανώτεροι στρατιωτικοί από Γερμανία και Βρετανία προτρέπουν «κάθε πολίτη» στην Ευρώπη να προετοιμαστεί για «πιθανή ρωσική επίθεση»

Στο τέλος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ο Γερμανός Γενικός Επιθεωρητής της Bundeswehr, Κάρστεν Βρόιερ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ρίτσαρντ Νάιτον, ζήτησαν την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε ανοιχτή επιστολή.

Αρχικά η επιστολή δημοσιεύτηκε από τη βρετανική εφημερίδα Guardian και τη γερμανική εφημερίδα Die Welt. Ο Μπρόιερ, ως Γενικός Επιθεωρητής, είναι ο πιο υψηλόβαθμος στρατιώτης της Bundeswehr . Η Γερμανία τον πρότεινε πρόσφατα ως υποψήφιο για την προεδρία της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Η έκκληση προέρχεται από καθημερινές ενδείξεις ότι η Ρωσία ευθυγραμμίζει ολοένα και περισσότερο τον στρατό απέναντι στη Δύση. Ο κίνδυνος πολέμου με ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ αυξάνεται. Το Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ θεσπίζει τη ρήτρα συλλογικής άμυνας, σύμφωνα με την οποία μια επίθεση σε έναν εταίρο υποχρεώνει τους άλλους να παράσχουν βοήθεια.

«Η ιστορία μας διδάσκει ότι η αποτροπή αποτυγχάνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται διχόνοια και αδυναμία», αναφέρει η επιστολή. Εάν η Ρωσία αντιληφθεί την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στρατιωτική ενθάρρυνση για επέκταση της επιθετικότητας πέρα ​​από την Ουκρανία.

Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει τον δικό της αμυντικό εξοπλισμό

Η έκκληση των στρατιωτικών ηγετών δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμούς και στρατιώτες. Η άμυνα «είναι καθήκον του καθενός μας», δήλωσαν. Ενημερώνοντας το κοινό για την απειλητική κατάσταση, οι δύο στρατιωτικοί στοχεύουν στην ενίσχυση της κατανόησης των αποφάσεων που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αύξησης των αμυντικών δαπανών από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου: Πέρυσι, αποφασίστηκε ότι στο μέλλον, το 5% εκατό του ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους του ΝΑΤΟ πρέπει να διατίθεται για την άμυνα και την ασφάλεια.

