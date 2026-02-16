search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 18:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 16:48

Ανώτεροι στρατιωτικοί από Γερμανία και Βρετανία προτρέπουν «κάθε πολίτη» στην Ευρώπη να προετοιμαστεί για «πιθανή ρωσική επίθεση»

16.02.2026 16:48
war europe

Στο τέλος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ο Γερμανός Γενικός Επιθεωρητής της Bundeswehr, Κάρστεν Βρόιερ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ρίτσαρντ Νάιτον, ζήτησαν την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε ανοιχτή επιστολή.

Αρχικά η επιστολή δημοσιεύτηκε από τη βρετανική εφημερίδα Guardian και τη γερμανική εφημερίδα Die Welt.  Ο Μπρόιερ, ως Γενικός Επιθεωρητής, είναι ο πιο υψηλόβαθμος στρατιώτης της Bundeswehr . Η Γερμανία τον πρότεινε πρόσφατα ως υποψήφιο για την προεδρία της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Η έκκληση προέρχεται από καθημερινές ενδείξεις ότι η Ρωσία ευθυγραμμίζει ολοένα και περισσότερο τον στρατό απέναντι στη Δύση. Ο κίνδυνος πολέμου με ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ αυξάνεται. Το Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ θεσπίζει τη ρήτρα συλλογικής άμυνας, σύμφωνα με την οποία μια επίθεση σε έναν εταίρο υποχρεώνει τους άλλους να παράσχουν βοήθεια.

«Η ιστορία μας διδάσκει ότι η αποτροπή αποτυγχάνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται διχόνοια και αδυναμία», αναφέρει η επιστολή. Εάν η Ρωσία αντιληφθεί την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στρατιωτική ενθάρρυνση για επέκταση της επιθετικότητας πέρα ​​από την Ουκρανία.

Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει τον δικό της αμυντικό εξοπλισμό

Η έκκληση των στρατιωτικών ηγετών δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμούς και στρατιώτες. Η άμυνα «είναι καθήκον του καθενός μας», δήλωσαν. Ενημερώνοντας το κοινό για την απειλητική κατάσταση, οι δύο στρατιωτικοί στοχεύουν στην ενίσχυση της κατανόησης των αποφάσεων που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αύξησης των αμυντικών δαπανών από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου: Πέρυσι, αποφασίστηκε ότι στο μέλλον, το 5% εκατό του ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους του ΝΑΤΟ πρέπει να διατίθεται για την άμυνα και την ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κατεγράφη σε δορυφορικές εικόνες στην Αραβική Θάλασσα 

Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί» αλλά εκείνος δεν τους έχει δει

Η διάσημη Αψίδα των Ερωτευμένων στην Ιταλία κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kifisos mpotiliarisma 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Στο «κόκκινο» Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και την Κηφισίας

messi kai sizigow – new
LIFESTYLE

Λιονέλ Μέσι: Δείτε το δώρο στη σύζυγό του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

france_police_0704
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή πολιτική ένταση στη Γαλλία για τον θάνατο 23χρονου ακροδεξιού μετά από συμπλοκή με αντιφασιστική ομάδα

konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ζωή επιμένει: «Κρύβονται Χρυσοχοΐδης και αρχηγός της ΕΛΑΣ»

dimitris_markopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου μετά από καταγγελία Κασσελάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 18:07
kifisos mpotiliarisma 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Στο «κόκκινο» Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και την Κηφισίας

messi kai sizigow – new
LIFESTYLE

Λιονέλ Μέσι: Δείτε το δώρο στη σύζυγό του για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

france_police_0704
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή πολιτική ένταση στη Γαλλία για τον θάνατο 23χρονου ακροδεξιού μετά από συμπλοκή με αντιφασιστική ομάδα

1 / 3