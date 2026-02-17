Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Hyatt, Τομ Πρίτζκερ, παραιτείται λόγω σχέσεων με τον Τζέφρι Επστάιν

Ο Τομ Πρίτζκερ, ο δισεκατομμυριούχος κληρονόμος της περιουσίας των ξενοδοχείων Hyatt, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παραιτείται από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας, μετά τη δημοσιοποίση των αρχείων Επστάιν που αποκάλυψαν τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα χρηματοδότη και σεξουαλικό παραβάτη.

Ο Πρίτζκερ ανέφερε σε επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο της Hyatt ότι αποχωρεί άμεσα σε μια προσπάθεια να δείξει «καλή διαχείριση» μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στην εταιρεία και δεν θα επιδιώξει επανεκλογή στο διοικητικό συμβούλιο στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Hyatt τον Μάιο.

Billionaire Tom Pritzker announced he was retiring as executive chairman of Hyatt Hotels after his association with convicted sex offender Jeffrey Epstein was revealed in the latest release of files by the US Justice Department. https://t.co/cBUp0VpcJ1 pic.twitter.com/ovxQulo2rO — CNN (@CNN) February 17, 2026

«Η καλή διαχείριση σημαίνει επίσης την προστασία της Hyatt, ιδίως στο πλαίσιο της σχέσης μου με τον Τζέφρι Επστάιν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, για την οποία λυπάμαι βαθιά», δήλωσε ο 75χρονος σε δήλωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Pritzker.

«Άσκησα κακή κρίση διατηρώντας επαφή μαζί τους και δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην αποστασιοποιηθώ νωρίτερα».

Ο Πρίτζκερ πρόσθεσε ότι καταδικάζει τις βλάβες που προκλήθηκαν από τον Τζέφρι Επστάιν – ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία παιδιών – και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η τελευταία δημοσίευση των αρχείων του Επστάιν αποκάλυψε ότι ο Πρίτζκερ διατηρούσε τακτική επαφή με τον Επστάιν τα χρόνια μετά τη συμφωνία παραδοχής του το 2008 για τις κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο κίνηση Πρίτζκερ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα παραιτήσεων και δημόσιων επιπτώσεων για ισχυρούς επιχειρηματίες και πολιτικούς, καθώς οι σχέσεις τους με το «αρπακτικό» έρχονται στο φως.

Σε μια ανταλλαγή email το 2018, ο Πρίτζκερ συμφώνησε να βοηθήσει την κοπέλα του Επστάιν, Καρίνα Σούλιακ, να οργανώσει ένα ταξίδι στη Νοτιοανατολική Ασία και τη ρώτησε τι σχεδίαζε να κάνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Θα προσπαθήσω να βρω μια νέα κοπέλα για τον Τζέφρι», έγραψε η Σούλιακ.

Ο Πρίτζκερ απάντησε με ένα emoji με χαμογελαστό πρόσωπο και έγραψε: «Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σου».

Οι Πρίτζκερ και Επστάιν αντάλλασσαν επίσης τακτικά μηνύματα για να κανονίσουν γεύματα και ραντεβού, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας του Επστάιν στο Μανχάταν, και συζητούσαν προσκλήσεις για την τελετή απονομής των Βραβείων Pritzker στο Πεκίνο, ένα βραβείο αρχιτεκτονικής υψηλού κύρους.

Η οικογένεια Πρίτζκερ είναι μία από τις πλουσιότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες – η περιουσία της εκτιμάται στα 41 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση του Forbes για το 2024.

Η Hyatt διόρισε τη Δευτέρα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Mark Hoplamazian για να διαδεχθεί τον Tom Pritzker ως εκτελεστικό πρόεδρο, με άμεση ισχύ.

