search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 19:18

Νέα αμερικανικά πλήγματα σε Καραϊβική και Ειρηνικό με έντεκα νεκρούς (Video)

17.02.2026 19:18
us strike

Έντεκα άνδρες που κατηγορούνται από την Ουάσινγκτον για διακίνηση ναρκωτικών σκοτώθηκαν χθες το βράδυ όταν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τα σκάφη στα οποία επέβαιναν, δύο στον Ειρηνικό και ένα στην Καραϊβική, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον αμερικανικό στρατό.

Τα νέα αμερικανικά πλήγματα ανακοινώθηκαν μέσω X από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας πληγμάτων που διαρκεί πλέον πάνω από έξι μήνες, τουλάχιστον 140 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Σεπτέμβριο.

Η νομιμότητα της εκστρατείας, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ που μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις κυβερνητικών με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει χειροπιαστές αποδείξεις πως οποιοδήποτε από τα πλεούμενα που χτυπήθηκαν εμπλεκόταν σε παράνομη διακίνηση.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις», άποψη με την οποία συμφωνούν ειδικοί.

Διαβάστε επίσης:

Πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν στο Μουμπάι πριν τη συνάντηση με τον Μόντι – Viral το σχετικό βίντεο

Γιατί η Ελλάδα και άλλες χώρες αντιτίθενται στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Hyatt, Τομ Πρίτζκερ, παραιτείται λόγω σχέσεων με τον Τζέφρι Επστάιν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
isap 8760-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων για τις καταγγελίες εργαζομένων – Απειλεί με μηνύσεις Άδωνι και δημοσιογράφους, μιλά για «εκβιαστές» και «εγκληματική οργάνωση»

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη stalker που παρενοχλούσε δημοσιογράφο επί 15 χρόνια – Της έστελνε δώρα και καλούσε στο σπίτι της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:27
isap 8760-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

1 / 3