Γιατί η Ελλάδα και άλλες χώρες αντιτίθενται στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει κυρώσεις σε ξένα λιμάνια και τράπεζες που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την παράνομη πώληση πετρελαίου συναντά αντιδράσεις, απειλώντας να αποδυναμώσει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Αρκετές πρωτεύουσες είναι επιφυλακτικές απέναντι στις προτάσεις για την αντιμετώπιση λιμένων στη Γεωργία και την Ινδονησία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η Ιταλία και η Ουγγαρία έχουν εκφράσει συγκεκριμένα ανησυχίες για το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, ενώ η Ελλάδα και η Μάλτα έχουν επίσης εκφράσει δισταγμούς για ένα λιμάνι στην Ινδονησία.

Ξεχωριστά, η Ιταλία και η Ισπανία διαφωνούν με τις προτεινόμενες κυρώσεις σε μια τράπεζα στην Κούβα, πρόσθεσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg.

Ο σκεπτικισμός έρχεται καθώς η Ελλάδα και η Μάλτα εκφράζουν επίσης φόβους για την αντικατάσταση του ρωσικού ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου με απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών όπως οι ασφάλειες και οι μεταφορές. Αυτή η κίνηση εξαρτάται από την υποστήριξη της Ομάδας των Επτά, όπου οι ΗΠΑ δεν έχουν δεσμευτεί.

Η αυξανόμενη αντίδραση κινδυνεύει να ακυρώσει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, ανέφεραν οι πηγές. Οι προτάσεις – τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα – αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να πιέσουν τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ συζήτησαν τα μέτρα τη Δευτέρα με το μπλοκ να στοχεύει να εγκρίνει το πακέτο αυτόν τον μήνα. Οι κυρώσεις απαιτούν την υποστήριξη κάθε χώρας πριν από την έγκρισή τους.

Η απροθυμία της Ιταλίας να επιβάλει κυρώσεις στο λιμάνι του Κουλέβι οφείλεται στο γεγονός ότι εισάγει επίσης φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, μια βασική πηγή ενέργειας για την Ευρώπη, σύμφωνα με ορισμένες πηγές. Και η κουβανική τράπεζα είναι η μόνη που συνεργάζεται με ξένα νομίσματα στο νησί, εξυπηρετώντας διπλωμάτες και πολίτες της ΕΕ που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια, πρόσθεσαν οι πηγές. Άλλες προτεινόμενες κυρώσεις σε ξένες τράπεζες δεν έχουν αντιμετωπίσει αντίσταση.

Η Ιταλία αρνήθηκε να σχολιάσει τις συνομιλίες για τις κυρώσεις. Ένας Έλληνας εκπρόσωπος αρνήθηκε προηγουμένως να σχολιάσει την απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών και δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό την Τρίτη. Ένας Μαλτέζος εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το νησιωτικό έθνος συμμετέχει σε τεχνικές συζητήσεις για να διασφαλίσει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εφαρμόσιμο.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται εδώ και καιρό στα μέτρα που, όπως λέει, περιορίζουν τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

H επιτροπή πιέζει για την απαγόρευση της εξαγωγής εργαλειομηχανών και ορισμένου ραδιοεξοπλισμού στην Κιργιζία, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα μπορεί να βοηθούν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την χώρα της Κεντρικής Ασίας τεχνολογιών που υπόκεινται σε κυρώσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή όπλων έχουν οκταπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πλήρους κλίμακας της Ρωσίας το 2022. Παράλληλα, οι αποστολές αυτών των προϊόντων από την Κιργιζία στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1.000%, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Οι αρχές της Κιργιζίας έχουν κάνει ελάχιστα για να σταματήσουν τη ροή, πρόσθεσε πηγή.

Ο Ντανιγιάρ Αμανγκέλντιεφ, πρώτος αντιπρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου της Κιργιζίας, δήλωσε στο Bloomberg το Σαββατοκύριακο ότι η πρόταση της ΕΕ στοχοποιεί άδικα τη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις στο εμπόριο οφείλονταν στην έναρξη από μια βάση σχεδόν μηδενική.

