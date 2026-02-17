search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 18:29

Γιατί η Ελλάδα και άλλες χώρες αντιτίθενται στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

17.02.2026 18:29
eu new

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει κυρώσεις σε ξένα λιμάνια και τράπεζες που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την παράνομη πώληση πετρελαίου συναντά αντιδράσεις, απειλώντας να αποδυναμώσει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Αρκετές πρωτεύουσες είναι επιφυλακτικές απέναντι στις προτάσεις για την αντιμετώπιση λιμένων στη Γεωργία και την Ινδονησία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η Ιταλία και η Ουγγαρία έχουν εκφράσει συγκεκριμένα ανησυχίες για το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, ενώ η Ελλάδα και η Μάλτα έχουν επίσης εκφράσει δισταγμούς για ένα λιμάνι στην Ινδονησία.

Ξεχωριστά, η Ιταλία και η Ισπανία διαφωνούν με τις προτεινόμενες κυρώσεις σε μια τράπεζα στην Κούβα, πρόσθεσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg.

Ο σκεπτικισμός έρχεται καθώς η Ελλάδα και η Μάλτα εκφράζουν επίσης φόβους για την αντικατάσταση του ρωσικού ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου με απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών όπως οι ασφάλειες και οι μεταφορές. Αυτή η κίνηση εξαρτάται από την υποστήριξη της Ομάδας των Επτά, όπου οι ΗΠΑ δεν έχουν δεσμευτεί.

Η αυξανόμενη αντίδραση κινδυνεύει να ακυρώσει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, ανέφεραν οι πηγές. Οι προτάσεις – τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα – αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να πιέσουν τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ συζήτησαν τα μέτρα τη Δευτέρα με το μπλοκ να στοχεύει να εγκρίνει το πακέτο αυτόν τον μήνα. Οι κυρώσεις απαιτούν την υποστήριξη κάθε χώρας πριν από την έγκρισή τους.

Η απροθυμία της Ιταλίας να επιβάλει κυρώσεις στο λιμάνι του Κουλέβι οφείλεται στο γεγονός ότι εισάγει επίσης φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, μια βασική πηγή ενέργειας για την Ευρώπη, σύμφωνα με ορισμένες πηγές. Και η κουβανική τράπεζα είναι η μόνη που συνεργάζεται με ξένα νομίσματα στο νησί, εξυπηρετώντας διπλωμάτες και πολίτες της ΕΕ που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια, πρόσθεσαν οι πηγές. Άλλες προτεινόμενες κυρώσεις σε ξένες τράπεζες δεν έχουν αντιμετωπίσει αντίσταση.

Η Ιταλία αρνήθηκε να σχολιάσει τις συνομιλίες για τις κυρώσεις. Ένας Έλληνας εκπρόσωπος αρνήθηκε προηγουμένως να σχολιάσει την απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών και δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό την Τρίτη. Ένας Μαλτέζος εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το νησιωτικό έθνος συμμετέχει σε τεχνικές συζητήσεις για να διασφαλίσει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εφαρμόσιμο.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται εδώ και καιρό στα μέτρα που, όπως λέει, περιορίζουν τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

H επιτροπή πιέζει για την απαγόρευση της εξαγωγής εργαλειομηχανών και ορισμένου ραδιοεξοπλισμού στην Κιργιζία, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα μπορεί να βοηθούν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την χώρα της Κεντρικής Ασίας τεχνολογιών που υπόκεινται σε κυρώσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή όπλων έχουν οκταπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πλήρους κλίμακας της Ρωσίας το 2022. Παράλληλα, οι αποστολές αυτών των προϊόντων από την Κιργιζία στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1.000%, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Περιεχόμενο άρθρου
Οι αρχές της Κιργιζίας έχουν κάνει ελάχιστα για να σταματήσουν τη ροή, πρόσθεσε πηγή.

Ο Ντανιγιάρ Αμανγκέλντιεφ, πρώτος αντιπρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου της Κιργιζίας, δήλωσε στο Bloomberg το Σαββατοκύριακο ότι η πρόταση της ΕΕ στοχοποιεί άδικα τη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις στο εμπόριο οφείλονταν στην έναρξη από μια βάση σχεδόν μηδενική.

Διαβάστε επίσης:

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Hyatt, Τομ Πρίτζκερ, παραιτείται λόγω σχέσεων με τον Τζέφρι Επστάιν

Εκτενή δημοσιεύματα στα γαλλικά ΜΜΕ για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

Χαβάη: Εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα – Συντριβάνια λάβας που έφτασαν τα 400 μέτρα ύψος (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων για τις καταγγελίες εργαζομένων – Απειλεί με μηνύσεις Άδωνι και δημοσιογράφους, μιλά για «εκβιαστές» και «εγκληματική οργάνωση»

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη stalker που παρενοχλούσε δημοσιογράφο επί 15 χρόνια – Της έστελνε δώρα και καλούσε στο σπίτι της

mastoras-new
LIFESTYLE

Χρήστος Μάστορας: Την Τετάρτη, 18/2, η δίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:18
tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων για τις καταγγελίες εργαζομένων – Απειλεί με μηνύσεις Άδωνι και δημοσιογράφους, μιλά για «εκβιαστές» και «εγκληματική οργάνωση»

1 / 3