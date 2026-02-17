search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 21:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 21:16

ΗΠΑ: Πατέρας 14χρονου που σκότωσε τέσσερα άτομα στο σχολείο του δικάζεται για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας 

17.02.2026 21:16
colin-gray-diki

Ο πατέρας ενός Αμερικανού εφήβου που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους στο γυμνάσιο όπου φοιτούσε, δικάζεται από τη Δευτέρα για φόνο και ανθρωποκτονίες εξ αμελείας, σε άλλη μια υπόθεση όπου οι γονείς διώκονται για επιθέσεις με όπλα που διέπραξαν τα παιδιά τους σε σχολικό περιβάλλον στις ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Κολτ Γκρέι, που τότε ήταν 14 ετών, σκότωσε δύο εκπαιδευτικούς και δύο μαθητές στο γυμνάσιο του Γουίντερ, στα βορειοανατολικά της Ατλάντα, στην Τζόρτζια. Από τα πυρά του τραυματίστηκαν άλλοι εννέα άνθρωποι.

Ο πατέρας του Κολτ, ο Κόλιν Γκρέι, 55 ετών, συνελήφθη μετά την τραγωδία και του ασκήθηκε δίωξη για φόνο και ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Του είχε χαρίσει το όπλο ως χριστουγεννιάτικο δώρο

Ο 55χρονος φέρεται να αγνόησε τις πολλές ενδείξεις για τις προθέσεις του γιου του και, μάλιστα, του είχε αγοράσει ως χριστουγεννιάτικο δώρο το τουφέκι με το οποίο διέπραξε το έγκλημα, μολονότι τον Μάιο του 2023 δύο αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της οικογένειας επειδή το FBI είχε εντοπίσει απειλητικά μηνύματα που εστάλησαν από τη συγκεκριμένη διεύθυνση και έκαναν λόγο για επίθεση σε ένα σχολείο.

Οι δικηγόροι του Κόλιν Γκρέι υποστηρίζουν ότι ο πατέρας αγνοούσε τις προθέσεις του παιδιού του, που σήμερα είναι 16 ετών και πρόκειται να δικαστεί ως ενήλικος, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Αν και μαζικές δολοφονίες σε σχολεία ή πανεπιστήμια σημειώνονται συχνά στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της εύκολης πρόσβασης των δραστών σε όπλα, σπανίως παραπέμπονται σε δίκη οι γονείς των δραστών

Τον Απρίλιο του 2024 οι γονείς ενός εφήβου που καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή το 2021 σκότωσε τέσσερις μαθητές σε λύκειο του Μίσιγκαν καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 10-15 ετών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά των ΗΠΑ. Οι γονείς ήταν εκείνοι που του είχαν χαρίσει το όπλο.

Διαβάστε επίσης:

Νέα αμερικανικά πλήγματα σε Καραϊβική και Ειρηνικό με έντεκα νεκρούς (Video)

Πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν στο Μουμπάι πριν τη συνάντηση με τον Μόντι – Viral το σχετικό βίντεο

Γιατί η Ελλάδα και άλλες χώρες αντιτίθενται στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
avlonitis alexandros – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή της κατάθεσης πορισμάτων ζητά ο Αυλωνίτης ενόψει της δεύτερης δικογραφίας – Το σενάριο του ενιαίου πορίσματος της αντιπολίτευσης

stena ormouz ploia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Επείγον σήμα του υπουργείου Ναυτιλίας στα ελληνικά πλοία για τα Στενά του Ορμούζ, λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή

vouli-mikrofono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολική ψήφος και εκλογική περιφέρεια με τρεις έδρες για τους απόδημους

doukas_epstain
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις γυναίκες που έστελνε ο Επστάιν στον Άντριου

M2
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια – Βίντεο από drone

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 21:56
avlonitis alexandros – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή της κατάθεσης πορισμάτων ζητά ο Αυλωνίτης ενόψει της δεύτερης δικογραφίας – Το σενάριο του ενιαίου πορίσματος της αντιπολίτευσης

stena ormouz ploia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Επείγον σήμα του υπουργείου Ναυτιλίας στα ελληνικά πλοία για τα Στενά του Ορμούζ, λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή

vouli-mikrofono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολική ψήφος και εκλογική περιφέρεια με τρεις έδρες για τους απόδημους

1 / 3