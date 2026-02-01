search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 12:20
ΚΟΣΜΟΣ

01.02.2026 10:26

BBC: Ο Έπσταϊν έστειλε 20χρονη για ερωτικό ραντεβού με τον Άντριου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δημοσιοποίηση αρχείων για την υπόθεση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου, με μια γυναίκα να καταγγέλλει στο BBC, μέσω του δικηγόρου της, πως ο Έπσταϊν την είχε στείλει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ήταν 20 χρονών, για ερωτικό ραντεβού με το μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η ερωτική συνάντηση μεταξύ τους φέρεται να έγινε στην πρώην κατοικία του Άντριου, το Royal Lodge, το 2010. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της καταγγέλλουσας, Μπραντ Έντουαρντς, μετά από μια νύχτα με τον Άντριου, η πελάτισσά του ισχυρίζεται ότι της προσφέρθηκε ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και τσάι.

«Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μετά από μια νύχτα μαζί του, της έκαναν ακόμη και ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος. Η πλευρά του Άντριου δεν έχει σχολιάσει την καταγγελία προς ώρας.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ καταγράφει τα ονόματα των επισκεπτών, ωστόσο το BBC αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την επίσκεψη της γυναίκας χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Ο Μπραντ Έντουαρντς εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Έπσταϊν σε όλο τον κόσμο και εκπροσώπησε και τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία ισχυρίστηκε ότι την έστειλαν στο Λονδίνο για να κάνει σεξ με τον Άντριου το 2001, όταν ήταν 17 ετών.

Η Τζιουφρέ είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου δύο ακόμη φορές μεταξύ 2001 και 2002 — μία φορά στη Νέα Υόρκη και μία φορά στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική.

Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης στο BBC πως υπήρξε επικοινωνία μεταξύ της πελάτισσάς του και του Άντριου πριν από την ερωτική συνάντηση.

Ο Έντουαρντς δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με «κάποιους νομικούς συμβούλους» του Άντριου στις ΗΠΑ, αλλά σημείωσε πως «φαίνεται να έχει αποκοπεί από τους δικηγόρους του».

Οι επικοινωνίες, κατά τον δικηγόρο, σταμάτησαν μετά την επίσημη αφαίρεση των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων του Άντριου από τον βασιλιά Κάρολο, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

