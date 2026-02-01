search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 10:08
ΚΟΣΜΟΣ

01.02.2026 08:19

Τραμπ: Θα απαντήσουμε με «πολύ ουσιαστικό» τρόπο αν ο Καναδάς θέσει σε ισχύ εμπορική συμφωνία με την Κίνα

01.02.2026 08:19
trump-air-force

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν με ουσιαστικό τρόπο αν ο Καναδάς προχωρήσει με την εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε με την Κίνα.

«Αν κάνουν μια συμφωνία με την Κίνα, ναι, θα κάνουμε κάτι πολύ ουσιαστικό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

«Δεν θέλουμε η Κίνα να πάρει τον έλεγχο του Καναδά. Και αν κάνουν τη συμφωνία που κοιτάζει να κάνει, η Κίνα θα πάρει τον έλεγχο του Καναδά», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% στον Καναδά αν φέρει εις πέρας εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για αναθεώρηση του Συντάγματος – Στο …τραπέζι και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Τι τηλεθέαση έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το πρωί;

super_market_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για 3ο συνεχόμενο έτος – Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑΘηνών

megali_ximaira
MEDIA

«Η μεγάλη χίμαιρα»: Απόψε το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο

potamia
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έκθεση: Μείωση των ποταμών στα Βαλκάνια μέσα σε 13 χρόνια – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

SINEDRIO+PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Εσωκομματική κρίση πυροδοτεί η Χαριλάου μετά τα γκάλοπ κόλαφο - Επιθέσεις σε «εσωτερικούς εχθρούς»

