ΗΠΑ-Ιράν: Πέφτουν οι τόνοι από τις δυο μεριές – Οι δηλώσεις αποκλιμάκωσης και πρωτοβουλία του Κατάρ για μείωση της έντασης

Mε ανακούφιση βλέπει η παγκόσμια κοινή γνώμη τις ΗΠΑ και το Ιράν να ρίχνουν τους τόνους σχετικά με το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύρραξης. Προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον κινούνται τόσο οι δηλώσεις του Τραμπ όσο και αυτές του γραμματέα του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, σε μια περίοδο που η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά σε απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.

Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον

Νωρίτερα, ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, έκανε λόγο για «πρόοδο» προς τις «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, παρόλο που η Ουάσινγκτον συνεχίζει να μην αποκλείει την επιλογή στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε ο Λαριτζανί στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Στο Ιράν ο πρωθυπουργός του Κατάρ – Διπλωματική πρωτοβουλία για τη μείωση των εντάσεων

Με στόχο τη διπλωματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και των εντάσεων που αυτά δημιουργούν, μεταξύ αυτών και την απειλή στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι επισκέφθηκε χθες Σάββατο την Τεχεράνη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο ΥΠΕΞ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αλί Λαριτζανί, γραμματέα κορυφαίου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, ο επικεφαλής της διπλωματίας του εμιράτου «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες με σκοπό να μειωθούν οι εντάσεις και να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιφέρεια», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Ντόχα στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα αποκλιμάκωσης από Τραμπ: «Σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν»



Ιταλία: Άγρια επεισόδια στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών (Video)

Ζελένσκι: «Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά – Αναμένουμε λεπτομέρειες για περαιτέρω συναντήσεις»