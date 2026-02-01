search
Μήνυμα αποκλιμάκωσης από Τραμπ: «Σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν»

01.02.2026 01:01
trump_davos
credit: AP

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, σε μια περίοδο που η Τεχεράνη φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία μπροστά σε απειλή μιας αμερικανικής επίθεσης.

Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα το Iράν είχε στείλει σήμα αποκλιμάκωσης, με κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας να δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση πλαισίου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το κλίμα έντασης και τη «τεχνητή», όπως τη χαρακτήρισε, επικοινωνιακή αντιπαράθεση.

«Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο Λαριτζανί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

