search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 00:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 23:13

Ζελένσκι: «Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά – Αναμένουμε λεπτομέρειες για περαιτέρω συναντήσεις»

31.01.2026 23:13
zelenksy kontino

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι η Ουκρανία περιμένει περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες και αναμένει να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και αναμένουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτήν σχετικά με περαιτέρω συναντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Προσβλέπουμε σε συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτές», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Ζελένσκι φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα.

Διαβάστε επίσης:

Δανία: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη» – Τεράστια διαδήλωση στην Κοπεγχάγη ενάντια στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

Iράν: «Η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη», τονίζει κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας

Γάζα: Τουλάχιστον 32 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κατάρ και Αίγυπτος καταδικάζουν τις «επαναλαμβανόμενες ισραηλινές παραβιάσεις» της εκεχειρίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
torino11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άγρια επεισόδια στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών (Video)

VIOLANDA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Αδήλωτο στην Πολεοδομία το υπόγειο στο εργοστάσιο σύμφωνα με έγγραφο της Πολεοδομίας (Video)

zelenksy kontino
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά – Αναμένουμε λεπτομέρειες για περαιτέρω συναντήσεις»

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε 5 περιοχές ήχησε το 112, έρχεται σε δύο φάσεις στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει» (Video)

DANIA-11
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη» – Τεράστια διαδήλωση στην Κοπεγχάγη ενάντια στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

GRAMMES_TRENO_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμεικός: Χειροπέδες σε γνωστό μπασκετμπολίστα - Οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 00:21
torino11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άγρια επεισόδια στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών (Video)

VIOLANDA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Αδήλωτο στην Πολεοδομία το υπόγειο στο εργοστάσιο σύμφωνα με έγγραφο της Πολεοδομίας (Video)

zelenksy kontino
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά – Αναμένουμε λεπτομέρειες για περαιτέρω συναντήσεις»

1 / 3