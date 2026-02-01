search
01.02.2026 00:03

Ιταλία: Άγρια επεισόδια στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών (Video)

01.02.2026 00:03
torino11

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας σημειώθηκαν στο Τορίνο στη βορειοδυτική Ιταλία, μετά από πορεία με την συμμετοχή περίπου είκοσι χιλιάδων πολιτών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το κλείσιμο, πριν από έξι εβδομάδες, του «κοινωνικού κέντρου» Ασκατασούνα.

Στο τέλος της κινητοποίησης, μια περιορισμένη ομάδα 150 ατόμων, με καλυμμένο το πρόσωπο, άρχισε να πετά μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Με την σειρά τους, αστυνομικοί απάντησαν με καπνογόνα και αντλίες νερού. Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι έξι τραυματιών, η κατάσταση των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.

Ένα όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε και συνεργείο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai έγινε στόχος επίθεσης από μέρους βίαιων διαδηλωτών.

«Οι δημοσιογράφοι μας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν και ο τεχνικός εξοπλισμός του συνεργείου καταστράφηκε. Πρόκειται για προμελετημένες και βίαιες πράξεις που έχουν ως μοναδικό σκοπό να μας παρεμποδίσουν να καταγράψουμε τα όσα συμβαίνουν στο Τορίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Rai.

