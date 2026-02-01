Ιταλία: Άγρια επεισόδια στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών (Video)

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας σημειώθηκαν στο Τορίνο στη βορειοδυτική Ιταλία, μετά από πορεία με την συμμετοχή περίπου είκοσι χιλιάδων πολιτών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το κλείσιμο, πριν από έξι εβδομάδες, του «κοινωνικού κέντρου» Ασκατασούνα.

Στο τέλος της κινητοποίησης, μια περιορισμένη ομάδα 150 ατόμων, με καλυμμένο το πρόσωπο, άρχισε να πετά μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Με την σειρά τους, αστυνομικοί απάντησαν με καπνογόνα και αντλίες νερού. Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι έξι τραυματιών, η κατάσταση των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.

#Torino

10 sinistroidi radicali di #Askatasuna mentre picchiano selvaggiamente un poliziotto caduto.

Lo Stato deve reagire, i lacrimogeni non servono più. pic.twitter.com/019dXcT231 — TELADOIOLANIUS (@TELADOIOLANIUS) January 31, 2026

Ένα όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε και συνεργείο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai έγινε στόχος επίθεσης από μέρους βίαιων διαδηλωτών.

«Οι δημοσιογράφοι μας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν και ο τεχνικός εξοπλισμός του συνεργείου καταστράφηκε. Πρόκειται για προμελετημένες και βίαιες πράξεις που έχουν ως μοναδικό σκοπό να μας παρεμποδίσουν να καταγράψουμε τα όσα συμβαίνουν στο Τορίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Rai.

