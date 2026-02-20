search
Ο Τραμπ εξετάζει περιορισμένο πλήγμα για να αναγκάσει το Ιράν σε πυρηνική συμφωνία

20.02.2026 10:41
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο ενός αρχικού, περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, με στόχο να το πιέσει να αποδεχθεί μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Όπως αναφέρει η Wall Steet Journal, σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, η επιλογή αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δοθεί το πράσινο φως.

Το σενάριο προβλέπει στοχευμένα χτυπήματα σε ορισμένες στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Η λογική είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη χωρίς να προκληθεί άμεσα μια γενικευμένη σύγκρουση. Ωστόσο, εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με το αίτημα για τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να κλιμακώσουν με ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία, ακόμη και με στόχο την αποδυνάμωση ή ανατροπή του καθεστώτος.

Κλιμάκωση βήμα-βήμα

Η επιλογή του περιορισμένου πλήγματος δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος όχι μόνο ως απάντηση, αλλά και ως εργαλείο πίεσης για μια συμφωνία ευνοϊκή προς τις ΗΠΑ. Το σχέδιο θα μπορούσε να προβλέπει σταδιακή κλιμάκωση, ξεκινώντας από μικρής κλίμακας επιθέσεις και αυξάνοντας την ένταση αν η Τεχεράνη επιμείνει.

Παρόλα αυτά, περιφερειακοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ακόμη και ένα περιορισμένο χτύπημα θα οδηγούσε το Ιράν σε αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι θα λάβει αποφάσεις για το Ιράν μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, προσθέτοντας αργότερα πως το ανώτατο περιθώριο είναι περίπου δύο εβδομάδες. «Θα κάνουμε μια συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λευκός Οίκος αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες. Εκπρόσωπος δήλωσε πως «μόνο ο πρόεδρος γνωρίζει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει».

Φόβοι για αντίποινα και γενικευμένη σύγκρουση

Αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, στο τραπέζι βρίσκονται επιλογές που κυμαίνονται από μια σύντομη, εβδομαδιαία εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων έως ένα πιο περιορισμένο κύμα πληγμάτων. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρά ιρανικά αντίποινα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η συζήτηση θυμίζει το 2018, όταν η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ είχε εξετάσει ένα λεγόμενο «χτύπημα προειδοποίησης» κατά της Βόρειας Κορέας. Τελικά, τότε επιλέχθηκε η διπλωματική οδός, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική συμφωνία για τα πυρηνικά.

Διπλωματικό αδιέξοδο και στρατιωτική ενίσχυση

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Οι ΗΠΑ ζητούν πλήρη τερματισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, καθώς και περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και στη στήριξη ένοπλων ομάδων στην περιοχή. Η Τεχεράνη απορρίπτει μια συνολική συμφωνία και επιμένει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Το κλίμα επιβαρύνεται και από τις στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή. Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-22 προς τη Μέση Ανατολή, ενώ δεύτερο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στην περιοχή. Παράλληλα, αναπτύσσονται αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου, καθώς και επιπλέον συστήματα αεράμυνας.

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα αντιμετωπιστεί με «μέγιστη ισχύ», φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να πλήξουν αμερικανικό αεροπλανοφόρο.

Με τις διπλωματικές προσπάθειες να βρίσκονται σε οριακό σημείο και τη στρατιωτική παρουσία να ενισχύεται, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των αμερικανοϊρανικών σχέσεων.

