Τραμπ και… εξωγήινοι: Αφού κατηγόρησε τον Ομπάμα για αποκάλυψη «διαβαθμισμένων πληροφοριών», δίνει στη δημοσιότητα απόρρητα αρχεία

Σε μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο συζητήσεων παγκοσμίως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα δώσει εντολή στο Πεντάγωνο και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες να δώσουν στη δημοσιότητα απόρρητα έγγραφα που σχετίζονται με εξωγήινους και UFO.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στο «τεράστιο ενδιαφέρον» του κοινού, όπως ο ίδιος είπε, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να γνωστοποιεί μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι θα ζητήσει από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και άλλους αξιωματούχους «να ξεκινήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και αποδέσμευσης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή, τα μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα (UAP) και τα μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO)».

Η ανακοίνωση του Τραμπ ακολουθεί τις δηλώσεις του προκατόχου του, Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίες έγιναν viral το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν ο podcaster Brian Tyler Cohen τον ρώτησε αν οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί».

Ο Ομπάμα απάντησε: «Είναι, αλλά δεν τους έχω δει. Και δεν κρατούνται στην, πώς τη λένε; Περιοχή 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει αυτή η τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Ομπάμα αργότερα διευκρίνισε ότι δεν έχει δει αποδείξεις ότι οι εξωγήινοι «έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας», αλλά σημείωσε πως «στατιστικά, το Σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες είναι καλές να υπάρχει ζωή εκεί έξω».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την Πέμπτη τον Ομπάμα για αποκάλυψη «διαβαθμισμένων πληροφοριών».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, δήλωσε: «Δεν ξέρω αν είναι πραγματικοί ή όχι» και πρόσθεσε για τον Ομπάμα: «Μπορεί να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση προχωρώντας στον αποχαρακτηρισμό [των εγγράφων]».

«Δεν έχω γνώμη γι’ αυτό. Ποτέ δεν μιλάω γι’ αυτό. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν», είπε σχετικά με την προοπτική εξωγήινων επισκεπτών στον πλανήτη μας.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε στην ανάρτηση του Τραμπ αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση Τραμπ με ένα emoji εξωγήινου και ένα emoji στρατιωτικού χαιρετισμού.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από το Κογκρέσο. Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν δήλωσε στο Fox News: «Αν πρόκειται να δημοσιοποιήσει όλα τα X-Files, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα διακομματικό ζήτημα», αναφερόμενος στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1990 για πράκτορες του FBI που ερευνούσαν, μεταξύ άλλων, κυβερνητικές συνωμοσίες για εξωγήινους, την οποία, όπως είπε, «παρακολουθούσα μεγαλώνοντας».

Η βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα ευχαρίστησε τον Τραμπ, γράφοντας στην πλατφόρμα Χ: «Φαίνεται ότι πρόκειται να έχουμε πολλές ακροάσεις γι’ αυτό!».

Η νύφη του Τραμπ, Λάρα Τραμπ, άφησε να εννοηθεί σε podcast ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν έτοιμος να μιλήσει για το θέμα, λέγοντας πως είχε ετοιμάσει ομιλία για τους εξωγήινους, την οποία θα εκφωνούσε «την κατάλληλη στιγμή».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε γελώντας: «Μια ομιλία για εξωγήινους θα ήταν είδηση για μένα».

Τα δεδομένα του Πενταγώνου και η έρευνα της AARO

Το δημόσιο ενδιαφέρον για τα UFO και το ενδεχόμενο απόκρυψης στοιχείων για εξωγήινη ζωή από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αναζωπυρώθηκε το 2017, όταν πρώην αξιωματούχοι του Πενταγώνου και της τότε κυβέρνησης διέρρευσαν σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού με άγνωστα αντικείμενα.

Η αυξημένη προσοχή οδήγησε το Κογκρέσο τον Μάιο του 2022 στις πρώτες ακροάσεις για τα UFO έπειτα από 50 χρόνια, αν και αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι τα αντικείμενα, τα οποία έμοιαζαν με πράσινα τρίγωνα να αιωρούνται πάνω από πλοίο του Ναυτικού, πιθανότατα ήταν drones.

Έκτοτε, το Πεντάγωνο έχει δεσμευτεί για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των αναφορών για UFO από στρατιωτικούς παραμένει ανεξήγητη, ενώ όσες ταυτοποιούνται είναι σε μεγάλο βαθμό αβλαβείς.

Σε μη απόρρητη έκθεση 18 σελίδων που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο τον Ιούνιο του 2024 αναφέρεται ότι στρατιωτικό προσωπικό υπέβαλε 485 αναφορές για μη αναγνωρισμένα φαινόμενα τον προηγούμενο χρόνο, εκ των οποίων 118 περιπτώσεις αποδείχθηκε ότι αφορούσαν «συνηθισμένα αντικείμενα όπως διάφορους τύπους μπαλονιών, πουλιά και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα».

Η έκθεση υπογράμμισε: «Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, μέχρι σήμερα, το AARO δεν έχει ανακαλύψει κανένα στοιχείο για εξωγήινα όντα, δραστηριότητα ή τεχνολογία».

Παρόλο που ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο θέμα κατά τη διάρκεια των ετών, αποφεύγει να μιλήσει εκτενώς για το θέμα, δηλώνοντας συχνά πως ενημερώθηκε ως πρόεδρος για θεάσεις UFO από Αμερικανούς πιλότους και συνάντησε «σοβαρούς ανθρώπους» που ισχυρίστηκαν ότι είδαν ανεξήγητα αντικείμενα.

Παρά τις επαφές αυτές, ο ίδιος παρέμενε σταθερός στη θέση ότι «δεν πιστεύει», παραδεχόμενος ωστόσο ότι «όλα είναι πιθανά».

Οι αναφορές του Τραμπ για το ζήτημα ξεκίνησαν να γίνονται πιο συγκεκριμένες τον Ιούνιο του 2019, όταν παραδέχθηκε στο ABC News ότι είχε μια σύντομη ενημέρωση για αναφορές του Ναυτικού σχετικά με UFO.

«Είχα όντως μια πολύ σύντομη συνάντηση για αυτό. Ο κόσμος λέει ότι βλέπει UFO. Το πιστεύω εγώ; Όχι ιδιαίτερα».

Την ίδια χρονιά, μιλώντας στον Τάκερ Κάρλσον, εμφανίστηκε εξίσου απρόθυμος να πειστεί, σημειώνοντας: «Λοιπόν, δεν θέλω πραγματικά να επεκταθώ πολύ σε αυτό. Αλλά προσωπικά, τείνω να αμφιβάλλω. Δεν πιστεύω, αλλά ξέρετε, υποθέτω ότι όλα είναι πιθανά».

Η πιο αποφασιστική του δήλωση ήρθε τστο podcast του Λεξ Φρίντμαν, όταν ρωτήθηκε αν θα πίεζε το Πεντάγωνο να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερο υλικό από θεάσεις UFO.

Η απάντηση του Τραμπ ήταν κατηγορηματική: «Ω ναι, σίγουρα, θα το κάνω αυτό. Θα το έκανα. Θα λάτρευα να το κάνω».

