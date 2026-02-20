Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

Σε πρωτοφανή κρίση βρίσκεται το Παλάτι, μετά και τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου χθες (Πέμπτη 19/2) για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση», μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν.

Σήμερα οι ντετέκτιβ συνεχίζουν τις έρευνες στο Royal Lodge, την πρώην κατοικία του στο Μπέρκσαϊρ. Οι έρευνες ακολουθούν την αποφυλάκισή του αργά χθες το βράδυ.

🚨 BREAKING: Andrew Mountbatten-Windsor has been pictured leaving Aylsham police station pic.twitter.com/PiqS5Z3nEn — Politics UK (@PolitlcsUK) February 19, 2026

Ο «έκπτωτος» πρίγκιπας παραμένει στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο Άντριου διέμενε στο Royal Lodge μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, οπότε και μετακόμισε προσωρινά σε κατοικία στο κτήμα του Sandringham.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του, ο βασιλιάς εξέδωσε δήλωση στην οποία εξέφραζε την «βαθιά ανησυχία» του και τόνιζε ότι η βασιλική οικογένεια θα «συνεχίσει να εκπληρώνει το καθήκον και την υπηρεσία της προς όλους σας».

«Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο βασιλιάς.

«Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας. Ας το ξεκαθαρίσω: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Ιστορική σύλληψη

Η σύλληψή του σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή, καθώς έγινε το πρώτο ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται εδώ και αιώνες.

Η σύλληψη του δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σχετικά πρόσφατη περίπτωση ποινικής καταδίκης μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Το 2002, η αδελφή του βασιλιά, Πριγκίπισσα Άννα, είχε καταδικαστεί για αδίκημα που αφορούσε επίθεση του σκύλου της σε δύο παιδιά. Σύμφωνα με το BBC, η πριγκίπισσα είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο, η πρώτη φορά που επιφανές μέλος της βασιλικής οικογένειας παρουσιαζόταν σε δικαστήριο έπειτα από 100 χρόνια σύμφωνα με το δίκτυο, και είχε καταδικαστεί σε χρηματικό πρόστιμο. Δεν είχε, ωστόσο, συλληφθεί.

Στη μακρά ιστορία της βασιλικής οικογένειας υπήρξαν βέβαια και συλλήψεις και καταδίκες, και θανατικές ποινές, ανήκαν όμως μέχρι σήμερα στο πολύ μακρινό παρελθόν.

Ο βασιλιάς Ριχάρδος Α΄είχε φυλακιστεί το 1192 , η Μαρία Στιούαρτ κρατήθηκε σε κατ οίκον περιορισμό επί χρόνια στην Αγγλία πριν εκτελεστεί με απόφαση της Ελισάβετ ‘Α. Η Άννα Μπολέυν, δεύτερη σύζυγος του Ερρίκου Η’, αν και βασίλισσα συνελήφθη το 1536 με κατηγορίες για προδοσία και μοιχεία και αποκεφαλίστηκε με εντολή του συζύγου της.

Μετά τον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο τον 17ο αιώνα ο βασιλιάς Κάρολος Α’ καταδικάστηκε σε θάνατο και αποκεφαλίστηκε το 1649. Ήταν η τελευταία φορά που μέλος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας θα είχε τέτοια μοίρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει του βρετανικού νόμου, ο εκάστοτε μονάρχης δεν υπόκειται σε ποινική ή αστική δίωξη. Ως εκ τούτου, ο βασιλιάς Κάρολος δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά όσο βρίσκεται στον θρόνο. Αυτό όμως δεν ισχύει και για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η επόμενη μέρα

Ο Άντριου Μάουντμπατεν – Ουίνδσορ έχει στο παρελθόν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν και μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων της υπόθεσης τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του BBC News, η επόμενη ημέρα για τον Άντριου θα είναι κρίσιμη σε πολλαπλά επίπεδα. Οι αστυνομικές αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Royal Lodge, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και ηλεκτρονικών συσκευών. Εφόσον προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, η υπόθεση μπορεί να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης.

Παράλληλα, το Παλάτι αναμένεται να τηρήσει χαμηλούς τόνους, καθώς οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της έρευνας. Δεν αποκλείεται επίσης να υπάρξουν πολιτικές αντιδράσεις, δεδομένης της σοβαρότητας των καταγγελιών και της θεσμικής θέσης που κατείχε ο Άντριου στο παρελθόν.

Το χρονικό της σύλληψης και ο «σεισμός» στη βασιλική οικογένεια

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αρχών. Ο Άντριου κρατήθηκε για ανάκριση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος υπό διερεύνηση. Οι αστυνομικοί φέρεται να εξετάζουν πιθανές πράξεις κατάχρησης θέσης και πιθανή απόκρυψη στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση νέου υλικού από τα αρχεία Έπσταϊν, τα οποία επανέφεραν στο προσκήνιο ονόματα υψηλού προφίλ που είχαν συνδεθεί κοινωνικά ή επαγγελματικά με τον αμερικανό χρηματιστή.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Thames Valley Police ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) συλλάβαμε έναν άνδρα εξήντα ετών από το Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος και πραγματοποιούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ».

«Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση αυτή τη στιγμή. Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφύγετε την παραβίαση της δικαστικής απαγόρευσης».

Τα email στον Επστάιν και οι απόρρητες πληροφορίες

Η υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψή του ξεκίνησε από πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν κατά τη μαζική δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν τον περασμένο Ιανουάριο, και αφορούσαν δραστηριότητές του την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος της βρετανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, οι εξελίξεις και πιθανότατα όλα όσα για τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα για καταθέσει και θα συνεχίσει να ερευνάται το πιο αγαπημένο από τα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ δεν περιορίζονται εδώ.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσα στις εκατομμύρια σελίδες των αρχείων Επστάιν – που φαίνεται να είχαν ανταλλαγεί μεταξύ του Άντριου και του σεξουαλικού παραβάτη – οδήγησαν στην εμπλοκή της αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ.

Ενα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα ήταν αυτό που ώθησε τις βρετανικές αρχές να εκδώσουν επίσημα ένταλμα σύλληψης αλλά και έρευνας σε αρκετούς από τους χώρους που διαμένει τα τελευταία χρόνια ο πρώην πρίγκιπας.

Τον Νοέμβριο του 2010, αφού ο Άντριου είχε επιστρέψει από ταξίδι στην Ασία χρηματοδοτούμενο από τη βρετανική κυβέρνηση, του εστάλη σειρά εκθέσεων ανά χώρα που αφορούσαν την επίσκεψή του.

Μέσα σε πέντε λεπτά από τη λήψη τους, φαίνεται να τις προώθησε στον Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε ήδη καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα.

Υπήρξαν και άλλες αποκαλύψεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τα αρχεία.

Έναν μήνα αργότερα, παραμονή Χριστουγέννων, ο Άντριου φέρεται να έστειλε στον Επστάιν εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανασυγκρότηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν, η οποία τότε τελούσε υπό την εποπτεία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων και χρηματοδοτούνταν από βρετανικά κρατικά κονδύλια.

Σε ακόμη ένα μήνυμα, με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2011, ο Άντριου φαίνεται να προτείνει στον Έπσταϊν να επενδύσει σε εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων την οποία είχε επισκεφθεί μία εβδομάδα νωρίτερα.

Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν την απαρχή αυτού που από εχθές εξελίχθηκε σε πλήρη έρευνα από την Αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ. Ωστόσο, οι ντετέκτιβ δεν θα βασίστηκαν μόνο στα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Για να στοιχειοθετήσουν υπόθεση, φαίνεται να απευθύνθηκαν στην κυβέρνηση και στο παλάτι ζητώντας πρόσβαση σε επιπλέον ηλεκτρονική αλληλογραφία που θα μπορούσε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβαινε. Το παλάτι δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ότι θα υποστηρίξει την αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ.

Οι ερευνητές έχουν επίσης προχωρήσει σε δική τους ενδελεχή εξέταση των τριών εκατομμυρίων εγγράφων που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν και έχουν ζητήσει μη λογοκριμένες εκδόσεις από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος συνδράμει τις βρετανικές αστυνομικές αρχές σε αυτά τα αιτήματα.

Ο Άντριου, η Τζιούφρε και οι σοκαριστικές καταγγελίες

Η σχέση του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εδώ και χρόνια. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι διατηρούσε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν.

Το 2008 ο Τζέφρι Έπσταϊν κρίθηκε ένοχος σε δικαστήριο της Φλόριντα για σεξουαλικά εγκλήματα που αφορούσαν ανήλικες. Παρά την καταδίκη και την ποινή που του επιβλήθηκε, μετά την αποφυλάκισή του συνέχισε να συναναστρέφεται πρόσωπα με ισχυρή κοινωνική και πολιτική επιρροή, μεταξύ αυτών και τον τότε πρίγκιπα Άντριου.

Το 2010 ο Άντριου τον επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη, μια κίνηση που προκάλεσε σφοδρή κριτική από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεδομένου του παρελθόντος του Έπσταϊν. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2015, η Βιρτζίνια Τζιούφρε προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Άντριου το 2001, όταν ήταν ακόμη ανήλικη, σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Το 2019 ο Έπσταϊν συνελήφθη εκ νέου με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη. Ο θάνατός του αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε κατέθεσε αστική αγωγή κατά του Άντριου στις ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ τού αφαίρεσε στρατιωτικούς τίτλους και βασιλικά καθήκοντα, ενώ τον επόμενο μήνα επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός, αποτρέποντας μια δημόσια δίκη. Τον Απρίλιο του 2025, η Τζιούφρε έδωσε τέλος στη ζωή της στη Δυτική Αυστραλία, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι διέπραξε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

Διαβάστε επίσης:

Βοσνία: Καμία έκπληξη… Ναζιστικοί χαιρετισμοί στη συναυλία του γνωστου και μη εξαιρετέου Marko Perković Thompson (videos)

Κράξιμο Τραμπ στον Ομπάμα για τους… εξωγήινους: «Αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες, έκανε τεράστιο λάθος» (video)

Ο Όρμπαν απειλεί με… blackout την Ουκρανία