ΚΟΣΜΟΣ

20.02.2026 09:50

Νέα διάψευση Λαγκάρντ μέσω WSJ στα σενάρια αποχώρησης από την ΕΚΤ – «Θα εξαντλήσω τη θητεία μου»

20.02.2026 09:50
lagarde_new

Την πρόθεσή της να εξαντλήσει τη θητεία της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ξεκαθάρισε σε χθεσινή (19/2) της συνέντευξη στην Wall Street Journal η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Λαγκάρντ έκανε τις δηλώσεις αυτές έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times προχθές, Τετάρτη, σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζει να παραιτηθεί από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027 και ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του χρόνου προκειμένου ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της.

«Όταν κοιτάζω πίσω όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι πετύχαμε πολλά, ότι πέτυχα πολλά», δήλωσε στη WSJ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι πραγματικά σταθερά και αξιόπιστα. Οπότε η βασική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό θα διαρκέσει ως το τέλος της θητείας μου», πρόσθεσε.

Χθες το Reuters μετέδωσε κατ’ αποκλειστικότητα ότι η Λαγκάρντ έστειλε ιδιωτικό μήνυμα προς συναδέλφους της, στο οποίο τους διαβεβαίωνε ότι παραμένει επικεντρωμένη στον ρόλο της επικεφαλής της ΕΚΤ και πρόσθετε ότι θα τους ενημερώσει η ίδια, και όχι ο Τύπος, αν αποφασίσει να αποχωρήσει.

Όπως και με το μήνυμά της, έτσι και με τη συνέντευξή της στη WSJ η Λαγκάρντ επιδιώκει να βάλει τέλος στις εικασίες περί πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ, ωστόσο δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο.

Μάλιστα, αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα το δημοσίευμα των Financial Times.

Εξάλλου σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤ ανέφερε ότι η Λαγκάρντ δεν έχει λάβει κάποια απόφαση για το τέλος της θητείας της, αλλά δεν διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες των Financial Times.

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στη WSJ ότι θεωρεί πως αποστολή της είναι η σταθερότητα των τιμών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και «η προστασία του ευρώ, διασφαλίζοντας ότι είναι σταθερό και ισχυρό και κατάλληλο για το μέλλον της Ευρώπης».

Πρόσθεσε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι «μία από τις πολλές επιλογές» που εξετάζει αφού αποχωρήσει από την ΕΚΤ.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη θέση, γεγονός που θα δώσει στον Μακρόν την ευκαιρία να επιλέξει τον διάδοχό του πριν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιλέγει τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας και, ως επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στην ευρωζώνη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επιλογή του επικεφαλής της ΕΚΤ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν ή ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά μπορεί να κερδίσουν στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.

