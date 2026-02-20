Συνεργάτης του Επστάιν, που «ψάρευε» κορίτσια, ετοιμαζόταν να… κελαηδήσει, αλλά εξαφανίστηκε – Βρέθηκε απαγχονισμένος χρόνια μετά

Όλο και πιο δυσώδης αποδεικνύεται η πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, το κύκλωμα του οποίου εκτός του ότι είχε πλοκάμια σχεδόν… παντού, στηριζόταν και σε ένα δίκτυο ανθρώπων γύρω από τον παιδόφιλο χρηματιστή,

Ένας από αυτούς ο Ζαν Λυκ Μπρουνέλ, Γάλλος ατζέντης μοντέλων, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν έτοιμος να στραφεί εναντίον του ανθρώπου που υπήρξε επί χρόνια προστάτης και στενός συνεργάτης του. Ο Μπρουνέλ φέρεται να ήταν διατεθειμένος να αποκαλύψει στους Αμερικανούς εισαγγελείς όσα γνώριζε για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Τζέφρι Επστάιν.

Model agency boss who 'scouted' victims for Epstein was secretly planning to testify against him… only to suddenly change his mind before meeting chillingly similar fate to notorious pedophile https://t.co/cLrKZ8z96M — Warren Hultquist (@whultquist) February 19, 2026





Σύμφωνα με τα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα για την πολύκροτη υπόθεση του χρηματιστή, το 2016 ο Μπρουνέλ διαπραγματευόταν μυστικά με δικηγόρους θυμάτων του Επστάιν. Ο δικηγόρος του, Τζόζεφ Τιτόνε, φέρεται να είχε ενημερώσει ότι ο πελάτης του στρατολογούσε κορίτσια για λογαριασμό του Επστάιν και διέθετε ενοχοποιητικές φωτογραφίες. Μάλιστα, είχε συζητηθεί ακόμη και ημερομηνία κατά την οποία ο Μπρουνέλ θα παρουσιαζόταν στο γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στη Νέα Υόρκη, με αντάλλαγμα ασυλία.



Σε χειρόγραφες σημειώσεις ομοσπονδιακού εισαγγελέα, με ημερομηνία Φεβρουαρίου του 2016, καταγράφεται χαρακτηριστικά: «Ένας από τους φίλους του Επστάιν, ο Ζαν Λυκ Μπρουνέλ, έχει βοηθήσει να βρεθούν κορίτσια. Θέλει να συνεργαστεί. Φοβάται ότι θα του ασκηθεί δίωξη». Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο Μπρουνέλ εξαφανίστηκε από το προσκήνιο.









Ο Επστάιν έμαθε και πιθανώς τον δωροδόκησε





Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Επστάιν έμαθε για τις διαπραγματεύσεις του Γάλλου με τις Αρχές. Έτσι, στις 3 Μαΐου 2016 έστειλε email στην Κάθι Ρούμλερ, νομικό με την οποία διατηρούσε τακτική επικοινωνία, αναφέροντας ότι ο Μπρουνέλ σκόπευε να μεταβεί στο γραφείο του εισαγγελέα και ότι φίλος του ζητούσε 3 εκατ. δολάρια «για να μην πάει». Η Ρούμλερ του απάντησε να της τηλεφωνήσει, ενώ την επομένη έγραψε ότι θα μιλούσε με τον Γκρέγκορι Πόε, δικηγόρο του Επστάιν στην Ουάσιγκτον. Ο Πόε έχει δηλώσει ότι ουδέποτε συζήτησε το θέμα Μπρουνέλ.



Παραμένει ασαφές γιατί ο Μπρουνέλ τελικά σιώπησε. Δεν συνεργάστηκε με τις αρχές και ο χρηματιστής παρέμεινε ελεύθερος για ακόμη τρία χρόνια, μέχρι τη σύλληψή του το 2019. Όπως είναι γνωστό, πέθανε στη φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο εκείνου του έτους, σε υπόθεση που ο ιατροδικαστής χαρακτήρισε αυτοκτονία.





Κεντρικό πρόσωπο στον κύκλο του Επστάιν ο Μπρουνέλ



Ο Μπρουνέλ θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στον κύκλο του Επστάιν. Μέσω της εταιρείας MC2 Model Management, που ίδρυσε με οικονομική ενίσχυση έως 1 εκατ. δολαρίων από τον χρηματιστή το 2005, εξασφάλιζε βίζες εργασίας σε νεαρές γυναίκες από το εξωτερικό, προσφέροντας την εικόνα νόμιμης απασχόλησης. Τα αρχεία περιλαμβάνουν emails όπου ο Επστάιν ζητούσε να τοποθετηθούν γυναίκες«στη μισθοδοσία» της εταιρείας με ετήσιες αποδοχές 50.000 δολαρίων. Ο Μπρουνέλ ταξίδευε συχνά με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστάιν και τον επισκεπτόταν ακόμη και όταν εκείνος εξέτιε ποινή στη Φλόριντα το 2008.

Το δίκτυο χρησιμοποιούσε και άλλους «κυνηγούς», όπως τον Ντάνιελ Σιάντ, ο οποίος σε αλληλογραφία του με τον Επστάιν, συνέκρινε τη στρατολόγηση κοριτσιών… με το ψάρεμα. Ο χρηματιστής ζητούσε λεπτομερή στοιχεία για τα κορίτσια (ονόματα και προέλευση) και κάλυπτε τα έξοδα των ταξιδιών στρατολόγησης. Επιπλέον, φαίνεται πως χρησιμοποιούσε τις πληροφορίες που συνέλεγε για να καταστρέφει τις προσωπικές σχέσεις των θυμάτων του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μοντέλου που προσπάθησε να ξεφύγει, δημιουργώντας σχέση με τον Τζόσουα Φινκ (γιο του CEO της BlackRock), την οποία ο Επστάιν κατάφερε να τερματίσει για να διατηρήσει τον έλεγχο πάνω της.

Οι νέες αποκαλύψεις δείχνουν ότι ήδη από το 2016 ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν ενημερωθεί για το εύρος του κυκλώματος, με αναφορές σε δεκάδες ανήλικα κορίτσια που φέρονται να στρατολογήθηκαν από τον Μπρουνέλ, τη Γκισλέιν Μάξγουελ και άλλους. Ωστόσο, δεν άνοιξε τότε επίσημη έρευνα. Η υπόθεση αναθερμάνθηκε μετά από δημοσιογραφική έρευνα το 2018.





Ο Μπρουνέλ συνελήφθη το 2020, βρέθηκε απαγχονισμένος το 2022



Ο Μπρουνέλ συνελήφθη τελικά το 2020 στη Γαλλία, όπου αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό και διακίνηση ανηλίκων. Τον Φεβρουάριο του 2022 βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στο Παρίσι. Η Μάξγουελ έχει καταδικαστεί από το 2021 και εκτίει ποινή 20 ετών. Οι εισαγγελικές αρχές στο Παρίσι ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι θα επανεξετάσουν την υπόθεση, συγκροτώντας ειδική ομάδα για τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής Γάλλων υπηκόων.

Epstein’s death did not stop the drumbeat for accountability. Jean-Luc Brunel, a former modeling executive and Epstein associate, was jailed in France as a co-conspirator in sex crimes. In 2022, Brunel was found dead in his jail cell https://t.co/yUnT0gwgAd — VANITY FAIR (@VanityFair) February 19, 2026





Η υπόθεση αποκαλύπτει πώς ο Επστάιν αξιοποίησε τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του για να διεισδύσει, μεταξύ άλλων, στον χώρο της μόδας, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο στρατολόγησης και ελέγχου νεαρών γυναικών. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος Μπραντ Έντουαρντς, που εκπροσώπησε περισσότερα από 200 θύματα, «(ο Επστάιν) βρήκε στον Ζαν Λυκ έναν ομοϊδεάτη θηρευτή με τον οποίο μπορούσε να συνωμοτεί καθημερινά για να στρατολογεί και να ελέγχει τις ζωές αμέτρητων νεαρών γυναικών».

