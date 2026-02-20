«Χαστούκι» στον Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ: Παράνομοι οι σαρωτικοί δασμοί του -«Ντροπή», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Πλήγμα στην οικονομική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και βαριά ήττα ενός βασικού άξονα της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο αποτελεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, που έκρινε τους δασμούς που επέβαλε μονομερώς σε παγκόαμιο επίπεδο παράνομους.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή με 6 ψήφους έναντι 3 ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου βάσει ομοσπονδιακού νόμου περί έκτακτων εξουσιών.

The Supreme Court on Friday struck down a huge chunk of President Donald Trump's far-reaching tariff agenda.



The law that undergirds those import duties "does not authorize the President to impose tariffs," the majority ruled.



Full details: https://t.co/tWV4ZZ5Wdh pic.twitter.com/EeFeUYgPS4 — CNBC (@CNBC) February 20, 2026





Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act) δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς.

BREAKING: The Supreme Court on Friday invalidated most of President Trump's tariffs, a cornerstone of economic policy in his second term.



Read more: https://t.co/GdRAkHgxsG pic.twitter.com/f8iyDIulTe — ABC News (@ABC) February 20, 2026

Με την απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε δύο αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τους πιο σαρωτικούς από τους δασμούς του προέδρου, οπότε τους έκρινε παράνομους.

Όπως αναφέρει το CNN, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, συνέταξε τη γνώμη της πλειοψηφίας και το σώμα, με ψήφους 6 έναντι 3, έκρινε ότι οι δασμοί υπερέβησαν τα όρια που θέτει ο νόμος.

«Ο πρόεδρος επικαλείται μια εξαιρετική εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς απεριόριστου ύψους, διάρκειας και εύρους», έγραψε ο Ρόμπερτς εκ μέρους της πλειοψηφίας. «Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος, την ιστορική διάσταση και το συνταγματικό πλαίσιο της εξουσίας που επικαλείται, οφείλει να προσδιορίσει σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για να την ασκήσει».

Breaking News: The Supreme Court struck down President Trump’s sweeping tariffs on imports from nearly every U.S. trading partner. https://t.co/Pn7AmTmzsd February 20, 2026

Η νομική μάχη για τους δασμούς, όπως επισημαίνει το ABC, ήταν η πρώτη στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο αξιολόγησε τη νομική βάση μιας από τις πολιτικές της δεύτερης θητείας του – και μάλιστα μία από τις κεντρικές πολιτικές.

Breaking news: The Supreme Court struck down most of President Trump’s sweeping tariffs, dealing a major blow to his signature economic policy.



The decision is expected to affect global trade, companies, inflation and the pocketbooks of every American. https://t.co/WD7bY6b05g — The Washington Post (@washingtonpost) February 20, 2026

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να εφαρμόσει προσωρινά πολλά από τα σχέδιά του, ενώ προχωρούσαν οι νομικές διαδικασίες, ωστόσο η απόφαση να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μέχρι στιγμής η σημαντικότερη ήττα της δεύτερης θητείας του.

Breaking: President Trump’s global tariffs are illegal, the Supreme Court ruled, in a stinging repudiation of a signature White House initiative https://t.co/7iQtNpSzTD — The Wall Street Journal (@WSJ) February 20, 2026

Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η απόφαση περιορίζει την ικανότητα του προέδρου να χρησιμοποιεί τον IEEPA, δεν εμποδίζει τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς βάσει διαφορετικών εμπορικών αρχών. Ο Τραμπ έχει βασιστεί σε άλλους νόμους για να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χαλκού, χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και σε άλλα προϊόντα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα κληθεί επίσης να αποφασίσει στο άμεσο μέλλον αν ο πρόεδρος μπορεί να απολύει χωρίς αιτία υπαλλήλους ανεξάρτητων ομοσπονδιακών οργανισμών. Τον Απρίλιο αναμένεται να εξεταστεί η νομιμότητα της πρότασης του Τραμπ να καταργήσει την ιθαγένεια βάσει γέννησης.

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ

Στην πρώτη του τοποθέτηση για το θέμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε ως «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που έκρινε ότι είχε υπερβεί τις εξουσίες του επιβάλλοντας ευρείς δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κέρδη καταγράφει ο Dow Jones μετά την απόφαση

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι αμερικανικοί δείκτες ανέκαμψαν, με τον Dow Jones να σημειώνει άνοδο 0,2%.

Παρά τη γενικότερη ανάκαμψη των αγορών τους τελευταίους μήνες και τα ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των Αμερικανών εξακολουθεί να θεωρεί ότι η πολιτική των δασμών έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας.

