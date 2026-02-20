«Χαστούκι» στον Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ: Παράνομοι οι σαρωτικοί δασμοί του -«Ντροπή», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πλήγμα στην οικονομική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και βαριά ήττα ενός βασικού άξονα της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο αποτελεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, που έκρινε τους δασμούς που επέβαλε μονομερώς σε παγκόαμιο επίπεδο παράνομους.
Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή με 6 ψήφους έναντι 3 ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου βάσει ομοσπονδιακού νόμου περί έκτακτων εξουσιών.
Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (International Emergency Economic Powers Act) δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς.
Με την απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε δύο αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τους πιο σαρωτικούς από τους δασμούς του προέδρου, οπότε τους έκρινε παράνομους.
Όπως αναφέρει το CNN, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, συνέταξε τη γνώμη της πλειοψηφίας και το σώμα, με ψήφους 6 έναντι 3, έκρινε ότι οι δασμοί υπερέβησαν τα όρια που θέτει ο νόμος.
«Ο πρόεδρος επικαλείται μια εξαιρετική εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς απεριόριστου ύψους, διάρκειας και εύρους», έγραψε ο Ρόμπερτς εκ μέρους της πλειοψηφίας. «Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος, την ιστορική διάσταση και το συνταγματικό πλαίσιο της εξουσίας που επικαλείται, οφείλει να προσδιορίσει σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για να την ασκήσει».
Η νομική μάχη για τους δασμούς, όπως επισημαίνει το ABC, ήταν η πρώτη στην οποία το Ανώτατο Δικαστήριο αξιολόγησε τη νομική βάση μιας από τις πολιτικές της δεύτερης θητείας του – και μάλιστα μία από τις κεντρικές πολιτικές.
Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να εφαρμόσει προσωρινά πολλά από τα σχέδιά του, ενώ προχωρούσαν οι νομικές διαδικασίες, ωστόσο η απόφαση να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μέχρι στιγμής η σημαντικότερη ήττα της δεύτερης θητείας του.
Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η απόφαση περιορίζει την ικανότητα του προέδρου να χρησιμοποιεί τον IEEPA, δεν εμποδίζει τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς βάσει διαφορετικών εμπορικών αρχών. Ο Τραμπ έχει βασιστεί σε άλλους νόμους για να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χαλκού, χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και σε άλλα προϊόντα.
Το Ανώτατο Δικαστήριο θα κληθεί επίσης να αποφασίσει στο άμεσο μέλλον αν ο πρόεδρος μπορεί να απολύει χωρίς αιτία υπαλλήλους ανεξάρτητων ομοσπονδιακών οργανισμών. Τον Απρίλιο αναμένεται να εξεταστεί η νομιμότητα της πρότασης του Τραμπ να καταργήσει την ιθαγένεια βάσει γέννησης.
Στην πρώτη του τοποθέτηση για το θέμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε ως «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που έκρινε ότι είχε υπερβεί τις εξουσίες του επιβάλλοντας ευρείς δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι αμερικανικοί δείκτες ανέκαμψαν, με τον Dow Jones να σημειώνει άνοδο 0,2%.
Παρά τη γενικότερη ανάκαμψη των αγορών τους τελευταίους μήνες και τα ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των Αμερικανών εξακολουθεί να θεωρεί ότι η πολιτική των δασμών έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας.
Διαβάστε επίσης:
«Το εξετάζω»: Ο Τραμπ «ζυγίζει» ένα περιορισμένο πλήγμα για να αναγκάσει το Ιράν σε πυρηνική συμφωνία
Oδηγία σοκ του Ζελένσκι στους υπουργούς του: «Ετοιμαστείτε για άλλα 3 χρόνια πολέμου» – Οι διαπραγματεύσεις ως στάχτη στα μάτια του Τραμπ
Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, πέρασε το Γιβραλτάρ και μπήκε στη Μεσόγειο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.