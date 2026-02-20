ΗΠΑ-Ιράν στο χείλος του πολέμου: «Το εξετάζω» – O Τραμπ «ζυγίζει» ένα περιορισμένο πλήγμα για να τους αναγκάσει σε πυρηνική συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο ενός αρχικού, περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, με στόχο να το πιέσει να αποδεχθεί μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Όπως δήλωσε ο ίδιος την Παρασκευή, εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρταιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ερωτηθείς για το αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο: «Υποθέτω πως μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Όπως αναφέρει η Wall Steet Journal, σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, η επιλογή αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δοθεί το πράσινο φως.

Το σενάριο προβλέπει στοχευμένα χτυπήματα σε ορισμένες στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Η λογική είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη χωρίς να προκληθεί άμεσα μια γενικευμένη σύγκρουση. Ωστόσο, εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με το αίτημα για τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να κλιμακώσουν με ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία, ακόμη και με στόχο την αποδυνάμωση ή ανατροπή του καθεστώτος.

Κλιμάκωση βήμα-βήμα

Η επιλογή του περιορισμένου πλήγματος δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος όχι μόνο ως απάντηση, αλλά και ως εργαλείο πίεσης για μια συμφωνία ευνοϊκή προς τις ΗΠΑ. Το σχέδιο θα μπορούσε να προβλέπει σταδιακή κλιμάκωση, ξεκινώντας από μικρής κλίμακας επιθέσεις και αυξάνοντας την ένταση αν η Τεχεράνη επιμείνει.

Παρόλα αυτά, περιφερειακοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ακόμη και ένα περιορισμένο χτύπημα θα οδηγούσε το Ιράν σε αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι θα λάβει αποφάσεις για το Ιράν μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, προσθέτοντας αργότερα πως το ανώτατο περιθώριο είναι περίπου δύο εβδομάδες. «Θα κάνουμε μια συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ετοιμάζουμε το σχέδιο συμφωνίας, λέει η Τεχεράνη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα, την επομένη του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

