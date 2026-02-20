«Βόμβα» στα θεμέλια της μοναρχίας η υπόθεση Άντριου – Η προσπάθεια αποστασιοποίησης Καρόλου και η νέα κρίση της βασιλικής οικογένειας

Η δήλωση του Βασιλιά Καρόλου ήταν άμεση και έντονη. Οι αρχές έχουν «την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας», ανέφερε, και «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αδελφός του είχε συλληφθεί στο σπίτι του, σε μια ιδιωτική έκταση που ανήκει στον μονάρχη – στο Σάντρινγκχαμ, βόρεια του Λονδίνου. Ακόμα και με τα δεδομένα μιας οικογένειας που δεν είναι συνηθισμένη στις αντιπαραθέσεις, επρόκειτο για μια εκπληκτική εξέλιξη.

Σύντομη, λίγο πάνω από 100 λέξεις, η απάντηση του Βασιλιά δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη. «Η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας», κατέληγε. Μετάφραση: Θα βάλω το καθήκον μου προς τη χώρα πάνω από οποιαδήποτε συμπάθεια μπορεί να έχω για τον μικρότερο αδελφό μου.

Είναι κατανοητό ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κάθριν της Ουαλίας υποστήριξαν τη δήλωση – τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας ενώθηκαν σε μια ενιαία στρατηγική.

Οι τακτικές του Βασιλιά στην αντιμετώπιση των καταγγελιών που εκτυλίσσονται γύρω από τον Άντριου έρχονται σε αντίθεση με εκείνες της εκλιπούσας μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Ο Άντριου ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος της γιος, και οι επικριτές έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν ενήργησε αρκετά γρήγορα για να θεωρήσει τον Μάουντμπάτεν-Γουίντσορ υπεύθυνο για τις επιπτώσεις της φιλίας του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Επστάιν.

Πολλοί απορούν γιατί του επέτρεψε να χρησιμοποιήσει τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ως την τοποθεσία της καταστροφικής του συνέντευξης στο BBC το 2019, στην οποία προσπάθησε να απορρίψει τους ισχυρισμούς για εμπλοκή του στο κύκλωμα πορνείας του Επστάιν.

Άλλοι αναρωτιούνται γιατί η εκλιπούσα Βασίλισσα φέρεται να παρείχε στον Άντριου εκατομμύρια για να διευθετήσει την αγωγή για σεξουαλική επίθεση που κατέθεσε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ το 2021.

Παρά την πληρωμή, ο Άντριου αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς της Τζιουφρέ και είπε ότι δεν θυμόταν να τη συνάντησε ποτέ, παρά το γεγονός ότι είχε βγάλει μια φωτογραφία μαζί της.

Αντιθέτως, ο βασιλιάς Κάρολος ήταν πιο αποφασιστικός στις σχέσεις του με τον αδελφό του από τότε που ανέλαβε τον θρόνο το 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες, διερευνούσε επιλογές για την απομάκρυνση του Άντριου από την κατοικία του στο Ουίνδσορ πολύ πριν αφαιρεθεί από τον αδελφό του η ιδιότητα του «πρίγκιπα» και εκδιωχθεί από τη βασιλική περιουσία τον Οκτώβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάρολος δεν περιέγραψε ρητά τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ως αδελφό του στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ούτε ο βασιλιάς Κάρολος ούτε το παλάτι είχαν λάβει προειδοποίηση για τη συλλήψη του Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, δήλωσε μια βασιλική πηγή στο CNN. Η σύλληψή του ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα φυσικά δεν αποτελεί ένδειξη ενοχής, αλλά σηματοδοτεί μια ακόμη εξαιρετική στιγμή στην πολυετή πτώση του Άντριου από την εξουσία.

Η αστυνομία αναφέρει ότι αφέθηκε ελεύθερος, αλλά παραμένει υπό έρευνα. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο πρώην πρίγκιπας δεν έχει απαντήσει δημόσια στις τελευταίες κατηγορίες που προέκυψαν μετά την δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ έχει επανειλημμένα αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν υπήρξε μάρτυρας και δεν υποψιάστηκε κάποια από τις συμπεριφορές για τις οποίες κατηγορήθηκε ο Επστάιν.

Αλλά τα γεγονότα της Πέμπτης, τα οποία ξεκίνησαν με μια πομπή αστυνομικών οχημάτων χωρίς διακριτικά που έφτασε νωρίς στα προσωρινά καταλύματα του Άντριου στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στα 66α γενέθλιά του, άφησαν τη βρετανική βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της εδώ και δεκαετίες.

Κατά κάποιον τρόπο, η εξέλιξη ήταν σοκαριστική αλλά όχι εντελώς αναπάντεχη, δεδομένου του αυξανόμενου βάρους των ισχυρισμών εναντίον του Άντριου, οι οποίοι έχουν ρίξει μια βαριά σκιά σε ολόκληρη την οικογένεια εδώ και χρόνια.

Το παλάτι δήλωσε ξεκάθαρα την περασμένη εβδομάδα ότι ο Κάρολος θα υποστηρίξει τις αρχές στις έρευνές τους. Αυτό σημαίνει ότι το παλάτι θα μπορούσε να επιτρέψει στην αστυνομία να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε εσωτερική επικοινωνία μεταξύ του Άντριου και άλλων.

Ο Κάρολος και ο Άντριου δεν ήταν ιδιαίτερα δεμένοι μεγαλώνοντας, δεδομένης της διαφοράς ηλικίας τους που είναι 11 χρόνια. Ο βασιλιάς είναι γνωστό ότι έχει έναν ισχυρότερο δεσμό με την αδερφή του, την πριγκίπισσα Άννα.

Τα αδέρφια βρέθηκαν λίγο πιο κοντά στη δεκαετία του 1980, αφότου ο Κάρολος παντρεύτηκε την Νταϊάνα και ο Άντριου παντρεύτηκε τη Σάρα Φέργκιουσον, καθώς οι δύο γυναίκες ήταν γνωστές ως καλές φίλες.

«Παρόλο που η σχέση τους ήταν πιο μακρινή τα τελευταία χρόνια, όταν ήταν νεότεροι ήταν μαζί μέλη της βασιλικής οικογένειας, γνωρίζονταν αρκετά καλά και οι οικογένειές τους ήταν δεμένες», δήλωσε στο CNN η ιστορικός της βασιλικής οικογένειας Κέιτ Γουίλιαμς.

Είπε επίσης ότι η οικογένεια έχει τώρα «ένα τεράστιο πρόβλημα στα χέρια της και απομακρύνεται από τον Άντριου».

Αναμένει ότι το κοινό μπορεί να απαιτήσει περαιτέρω λογοδοσία από τον Βασιλιά και την ευρύτερη οικογένεια στο μέλλον.

«Το ερώτημα θα τίθεται ολοένα και περισσότερο: “Τι γνώριζε ο Κάρολος;” Και νομίζω ότι ο κόσμος θα αρχίσει να λέει: “Τι γνώριζε ο Ουίλιαμ;”», είπε η Γουίλιαμς. «Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει η βασιλική οικογένεια από τον θάνατο της Νταϊάνα».

Ο βασιλικός σχολιαστής Σάντρο Μονέτι δήλωσε ότι «το ζήτημα του Άντριου θα έρθει να καθορίσει ολόκληρη τη βασιλεία του Βασιλιά Καρόλου».

«Παρά όλα τα πράγματα που έχουν αφαιρεθεί από τον Άντριου, θα ήθελα να επισημάνω ότι εξακολουθεί να είναι όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου», πρόσθεσε ο Μονέτι, προτού υπονοήσει ότι οι εκκλήσεις για την αλλαγή της σειράς διαδοχής μπορεί να ακουστούν στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες.

«Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο το μέλλον της μοναρχίας», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Κλέφτης για… κλάματα στο Μιλάνο: Πήγε να αδειάσει θυρίδες τράπεζας και παγιδεύτηκε στο θησαυροφυλάκιο – Συνελήφθη 24χρονος (Video)

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι εκτελεστές της διαθήκης προτείνουν στα θύματα αποζημίωση από 25 ως 35 εκατομμύρια δολάρια

Τζέφρι Επστάιν: O «περίεργος» πλουτισμός του, οι απάτες και οι ισχυρές διασυνδέσεις