Στον αποχαρακτηρισμό απόρρητων εγγράφων για εξωγήινους και UFO θα προχωρήσει η κυβέρνηση Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δίνει εντολή στην κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει απόρρητα αρχεία σχετικά με UFO και εξωγήινη ζωή, σε απάντηση στην αύξηση του ενδιαφέροντος για το θέμα που προκάλεσε ένας από τους προκατόχους του στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη ότι θα δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας και σε άλλες υπηρεσίες να δημοσιοποιήσουν το υλικό, λίγες ημέρες αφότου ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα υπονόησε σε συνέντευξή του ότι οι εξωγήινοι είναι «αληθινοί», αν και δεν είχε δει κανέναν.

«Με βάση το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί, θα δώσω εντολή στον Υπουργό Πολέμου και σε άλλα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, ο Ομπάμα είπε ότι οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί αλλά δεν τους έχω δει» και διέψευσε τις θεωρίες συνωμοσίας για κυβερνητική εγκατάσταση στη Νεβάδα που φιλοξενεί μια εξωγήινη μορφή ζωής.

«Δεν κρατούνται στην Περιοχή 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση εκτός αν υπάρχει αυτή η τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Ομπάμα στον παρουσιαστή podcast Μπράιαν Τάιλερ Κόεν.

Ο Ομπάμα διευκρίνισε αργότερα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήθελε να υπονοήσει ότι «το σύμπαν είναι τόσο απέραντο που οι πιθανότητες είναι καλές ότι υπάρχει ζωή εκεί έξω» και επανέλαβε ότι «δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας».

Ο Τραμπ επέκρινε τα σχόλια του Ομπάμα το απόγευμα της Πέμπτης, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως ο Ομπάμα αποκάλυψε λανθασμένα απόρρητες πληροφορίες.

Συχνά αντικείμενο κυβερνητικών θεωριών συνωμοσίας, τα ερωτήματα σχετικά με την επαφή των ΗΠΑ με UFO έγιναν ολοένα και πιο δημοφιλή μετά από μια έκθεση του 2021 από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, η οποία περιέγραφε λεπτομερώς δεκάδες περιπτώσεις πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που αντιμετώπισαν ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα που χρονολογούνται από το 2004.

Αυτή η έκθεση έγινε το κεντρικό θέμα μιας ακρόασης της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων το 2022, η οποία περιελάμβανε αποχαρακτηρισμένα βίντεο και περιγραφές αυτών των συναντήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι εκτελεστές της διαθήκης προτείνουν στα θύματα αποζημίωση από 25 ως 35 εκατομμύρια δολάρια

Τζιάνι Ινφαντίνο: Πολιτική ουδετερότητα για τη FIFA, πολιτικές σχέσεις στην πράξη με… αυτοκόλλητο τον Τραμπ

Συγκλονιστικές εικόνες στη Χιλή: Έκρηξη σε βυτιοφόρο γεμάτο καύσιμα, τουλάχιστον πέντε νεκροί (video)