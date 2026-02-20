Συγκρατημένα κέρδη στις αγορές, η Wall Street περίμενε το «χαστούκι» για τους δασμούς

Ανακάμπτουν μετά τις αρχικές πτωτικές πιέσεις, οι βασικοί δείκτες της Wall Street, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά των δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επισκιάζει τα τελευταία στοιχεία που ήλθαν στη δημοσιότητα και υποδεικνύουν ασθενή ανάπτυξη και άκαμπτο πληθωρισμό.

Οι δείκτες γύρισαν θετικά, μετά το “χτύπημα” του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους αμερικανικούς δασμούς, καθώς αποφάσισε να τους ακυρώσει, απορρίπτοντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της εμπορικής πολιτικής του Τραμπ.

Ειδικότερα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,4%, ενώ ο Nasdaq Composite ανεβαίνει 0,7%. Ο βιομηχανικός Dow Jones αυξήθηκε κατά 45 μονάδες, ή 0,1%, ανακάμπτοντας από μια απώλεια 200 μονάδων νωρίτερα στη συνεδρίαση λόγω απογοητευτικών οικονομικών δεδομένων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εκτεταμένης δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Δυνάμεων, με την πλειοψηφία να αποφασίζει ότι ο νόμος αυτός «δεν εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Τραμπ να επιβάλλει δασμούς». Η απόφαση δεν εξέτασε εάν θα πρέπει να επιστραφούν οι δασμοί που έχουν ήδη καταβληθεί.

Οι μετοχές της Amazon σημείωσαν άνοδο 2% μετά την απόφαση. Κατασκευαστές ενδυμάτων όπως η Deckers Outdoors ήταν επίσης κερδισμένες, όπως και λιανοπωλητές όπως η Home Depot και η Five Below. Οι μετοχές του βιομηχανικού γίγαντα Caterpillar αντέστρεψαν προηγούμενες απώλειες, αυξανόμενες σχεδόν κατά 1%.

«Στην περίπτωση της Amazon συγκεκριμένα, πολλά από τα προϊόντα τους εισάγονται από την Κίνα, επομένως οι δασμοί θα αυξήσουν τις τιμές στην Amazon για τους πελάτες, και όταν οι τιμές αυξάνονται, οι άνθρωποι αγοράζουν λιγότερα από αυτά τα πράγματα», δήλωσε ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουμε πλέον αυτό το πρόβλημα είναι η πηγή ενθουσιασμού, νομίζω».

Ο αντίκτυπος στην αγορά ήταν σχετικά συγκρατημένος επειδή το «χαστούκι» του ανώτατου δικαστηρίου αναμενόταν σε μεγάλο βαθμό από τη Wall Street. Επίσης, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο Λευκός Οίκος θα εφαρμόσει εκ νέου πολλούς από τους ίδιους δασμούς χρησιμοποιώντας άλλα μέσα.

«Το επόμενο ερώτημα είναι, λοιπόν, “Τι πρόκειται να κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ γι’ αυτό;”» πρόσθεσε ο Ellerbroek. «Έχει άλλες επιλογές για να επιβάλει δασμούς — υποθέτω ότι θα τις χρησιμοποιήσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα ενδιάμεσο βήμα σε μια αρκετά μεγάλη ιστορία και υποθέτω ότι η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο του Προέδρου Τραμπ».

Παράλληλα, σήμερα οι επενδυτές βρέθηκαν ενώπιον απαισιόδοξων σημάτων για την αμερικανική οικονομία, η οποία αναπτύχθηκε κατά 1,4% το δ’ τρίμηνο του 2025, ήτοι αρκετά χαμηλότερα από το 2,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Το γ’ τρίμηνο η οικονομία των ΗΠΑ “έτρεξε” με ρυθμούς 4,4%, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις. Παράλληλα, το shutdown – ρεκόρ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης “στοίχισε” στην ανάπτυξη περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα.

Εν τω μεταξύ, οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση για τον προτιμώμενο δείκτη της Fed.

Ειδικότερα, ο δείκτης PCE (προσωπικών δαπανών κατανάλωσης) στο δομικό του επίπεδο (πλην ενέργειας και τροφίμων), όπου εστιάζουν οι αξιωματούχοι της Fed, εμφάνισε αύξηση με ετήσιο ρυθμό 3%. Στο γενικό του επίπεδο, ο PCE έτρεξε με ρυθμό 2,9% ετησίως.

