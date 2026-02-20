«Ανάσα» για χιλιάδες μητέρες – Τα νέα δεδομένα στα επιδόματα μητρότητας

Σε μια κίνηση που στοχεύει στην άρση των ανισοτήτων μεταξύ των ασφαλισμένων και στην ουσιαστική στήριξη της οικογένειας, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας προχωρά σε ριζικές αλλαγές στο καθεστώς των επιδομάτων μητρότητας και λοχείας.

Με σχετική τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί εντός του επόμενου διμήνου, χιλιάδες εργαζόμενες θα δουν τις παροχές τους να διπλασιάζονται ή ακόμα και να πενταπλασιάζονται.

Τέλος στις ασφαλισμένες δύο ταχυτήτων

Μέχρι σήμερα, υπήρχε μια σαφής δυσαναλογία στις παροχές ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα. Ενώ οι μισθωτές του ιδιωτικού τομέα απολάμβαναν μια πιο διευρυμένη προστασία, χιλιάδες γυναίκες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ (αγρότισσες) και στα Ταμεία των Επιστημόνων (ΕΤΑΑ) – όπως γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί – λάμβαναν επιδόματα που κρίνονταν ως «συμβολικά» και σε καμία περίπτωση δεν κάλυπταν τις ανάγκες των πρώτων μηνών μετά τον τοκετό.

Οι βασικοί άξονες της τροπολογίας

Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και σε αυτές τις κατηγορίες, εξισώνοντας σταδιακά το επίπεδο των παροχών. Συγκεκριμένα:

Ασφαλισμένες στον ΟΓΑ: Το επίδομα, το οποίο για χρόνια παρέμενε καθηλωμένο σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα.

Το επίδομα, το οποίο για χρόνια παρέμενε καθηλωμένο σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα. Ελεύθερες επαγγελματίες και Επιστήμονες: Για τις ασφαλισμένες στο πρώην ΕΤΑΑ, η αύξηση θα είναι θεαματική, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τον πενταπλασιασμό του αρχικού ποσού, ευθυγραμμιζόμενη με τον κατώτατο μισθό.

Για τις ασφαλισμένες στο πρώην ΕΤΑΑ, η αύξηση θα είναι θεαματική, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τον πενταπλασιασμό του αρχικού ποσού, ευθυγραμμιζόμενη με τον κατώτατο μισθό. Διάρκεια: Η καταβολή της παροχής θα έχει πλέον εννεάμηνη διάρκεια, προσφέροντας ένα σταθερό δίχτυ ασφαλείας κατά την κρίσιμη περίοδο ανατροφής του βρέφους.

Οικονομικός και Κοινωνικός Αντίκτυπος

Η μεταρρύθμιση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια λογιστική προσαρμογή, αλλά ένα εργαλείο αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας εκτιμά ότι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νέων μητέρων θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την επιστροφή στην εργασία, μειώνοντας το ρίσκο της επαγγελματικής απομόνωσης.

«Στόχος είναι η πλήρης εξίσωση των δικαιωμάτων μητρότητας για όλες τις Ελληνίδες εργαζόμενες, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται στο γραφείο, στο χωράφι ή ως ελεύθερες επαγγελματίες», αναφέρουν πηγές του Υπουργείου.

Με την κατάθεση της τροπολογίας τις επόμενες εβδομάδες, θα εξειδικευτούν και τα κριτήρια αναδρομικότητας, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες δικαιούχοι που βρίσκονται ήδη σε άδεια λοχείας.

