search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:07
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 06:49

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ μετά την Καθαρά Δευτέρα (video)

20.02.2026 06:49
trapeza_new

Ξεκινούν σήμερα (20/2) το απόγευμα οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς αρκετοί δικαιούχοι θα δουν νωρίτερα χρήματα στους λογαριασμούς τους λόγω Καθαρά Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις των μη μισθωτών αναμένεται να πιστωθούν πριν την Καθαρά Δευτέρα και για την ακρίβεια το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μη μισθωτών είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Τρίτη 24 Φερβρουαρίου και οι συντάξεις των μισθωτών την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (λόγω αργίας και Σαββατοκύριακου) και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου (δηλαδή 20/2) αναμένεται να καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω του
  • ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά), καθώς και
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (δηλαδή 25/2) αναμένεται να καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και
  • οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Διαβάστε επίσης:

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ με αλγόριθμους: Μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές και κληρονομιές στο στόχαστρο 

Reuters: Πώς η Κίνα σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο ακόμη και μετά τον Τραμπ

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών σε 7.926 συνταξιούχους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanda new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Και νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών για τη φονική έκρηξη, «ανήξερος» ο Τζιωρτζιώτης, τον διαψεύδουν μάρτυρες και στοιχεία (videos)

omiros gala
BUSINESS

Νέος ιδιόκτητος σταθμός γάλακτος της Όμηρος στη Θεσπρωτία με επίκεντρο την Ήπειρο και τους κτηνοτρόφους

lykourezou-new
LIFESTYLE

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Συνεργάτης του πατέρα μου ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου» (Video)

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Μεταμόρφωση με δύο συλλήψεις – 29χρονοι οδηγούσαν κλεμμένο όχημα

koulouma lagana
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα κούλουμα φέρνουν πονοκέφαλο ακρίβειας στους βουλευτές της ΝΔ – Ανεξήγητες οι αυξήσεις  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:02
violanda new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Και νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών για τη φονική έκρηξη, «ανήξερος» ο Τζιωρτζιώτης, τον διαψεύδουν μάρτυρες και στοιχεία (videos)

omiros gala
BUSINESS

Νέος ιδιόκτητος σταθμός γάλακτος της Όμηρος στη Θεσπρωτία με επίκεντρο την Ήπειρο και τους κτηνοτρόφους

lykourezou-new
LIFESTYLE

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Συνεργάτης του πατέρα μου ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου» (Video)

1 / 3