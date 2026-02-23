«Scooby-Doo»: Η Μακένα Γκρέις «κλείδωσε» τον ρόλο της Daphne στη νέα live-action σειρά του Netflix

Η Μακένα Γκρέις εξασφάλισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη live-action σειρά «Scooby-Doo» των Berlanti Productions και Netflix.

Σύμφωνα με το Deadline, η νεαρή ηθοποιός θα υποδυθεί τη Daphne στη σειρά των οκτώ επεισοδίων, η οποία θα λειτουργεί ως πρίκουελ.

Το πρότζεκτ, μια συνεργασία των Midnight Radio, Berlanti Productions και Warner Bros. Television, περιήλθε στην πλατφόρμα την περασμένη άνοιξη μετά από μάχη προσφορών, με δέσμευση για απευθείας παραγωγή.

Οι Τζος Άπελμπαουμ και Σκοτ Ρόσενμπεργκ της Midnight Radio θα έχουν χρέη showrunners, σεναριογράφων και εκτελεστικών παραγωγών.

Διαβάστε επίσης

«Μοναδική μαρτυρία»: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

Κύπελλο Ελλάδος μπάσκετ: Σάρωσε στη τηλεθέαση του ανδρικού κοινού ο τελικός των «αιωνίων»

60 χρόνια ΕΡΤ: Η ιστορία συνεχίζεται στη δημόσια τηλεόραση της νέας εποχής (Video)