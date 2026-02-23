search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026
23.02.2026 08:40

60 χρόνια ΕΡΤ: Η ιστορία συνεχίζεται στη δημόσια τηλεόραση της νέας εποχής (Video)

23.02.2026 08:40
kamera-ert-arxeio (1)

Η δημόσια τηλεόραση συμπληρώνει 60 χρόνια από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της, καθώς εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 23 Φεβρουαρίου 1966. Σήμερα Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026 όλα τα κανάλια της ΕΡΤ μεταδίδουν ειδικά αφιερώματα, θεματικές εκπομπές, αλλά και συνεντεύξεις με ανθρώπους που σφράγισαν τη μεγάλη αυτή διαδρομή.

Στις 20:00διακαναλικά από το ΕΡΤnews, την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ3 και την ERT WORLD θα μεταδοθεί μια δίωρη επετειακή εκπομπή με τίτλο «Αφιέρωμα: 60 Χρόνια Δημόσια Τηλεόραση», με τους σημαντικότερους σταθμούς στη 60χρονη διαδρομή της δημόσιας τηλεόρασης από το Αρχείο της ΕΡΤ.

Με πλούσιο και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ, το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει μια ιστορική διαδρομή, από την πρώτη παρουσιάστρια στην τηλεόραση Ελένη Κυπραίου έως τη μετάβαση της δημόσιας τηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή και στην ενίσχυση της σύγχρονης ενημερωτικής και ψυχαγωγικής παρουσίας της ΕΡΤ.

Ρεπορτάζ και πολλές εκπλήξεις και από τα δελτία ειδήσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Από το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές του ΕΡΤnews«Συνδέσεις», «Newsroom» και «Live now», γιορτάζουν την επέτειο, με αφιερώματα και αναφορές σε εκπομπές που άφησαν το αποτύπωμά τους, αλλά και με συνεντεύξεις με πρόσωπα της δημόσιας τηλεόρασης. Οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, «Νωρίς Νωρίς», «Πρωίαν σε Είδον» και «Στούντιο 4», αναδεικνύουν επίσης τη σημαντική επέτειο, φιλοξενώντας ειδικά αφιερώματα και συνεντεύξεις.

Στις 22:00, η #Παρέα στην ΕΡΤ1, με τον Γιώργο Κουβαρά, παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη αναμνήσεις, μουσική και εικόνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στη ζωή μας. Καλεσμένοι της εκπομπής είναι οι: Μαρία Αλιφέρη, Ρίτα Ασημακοπούλου, Μεγακλής Βιντιάδης, Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος, Ντέπυ Γκολεμά, Μάκης Γιομπαζολιάς, Γιάννης Δημαράς, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Αλέξης Κωστάλας, Γιώργος Λιάνης, Γιάννης Μαμουζέλος, Δάφνη Μπόκοτα, Μίμη Ντενίση, Ολυμπιάδα Ολυμπίτη, Θανάσης Παπαγεωργίου, Γιώργος Παπαστεφάνου, Φωτεινή Πιπιλή, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Παύλος Τσίμας και Κώστας Φέρρης. Ο καθένας θα μοιραστεί προσωπικές αναμνήσεις και ξεχωριστές εμπειρίες μέσα από βίντεο που αναβιώνουν τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της ΕΡΤ. Τραγούδια από εμβληματικές σειρές της ΕΡΤ ερμηνεύουν η Μαρία Σουλτάτου, ο Αντώνης και Θοδωρής Ξηντάρης και Λίνα Ροδοπούλου.

Στις 22:00, στο ΕΡΤnews, η εκπομπή «Press Talk» που παρουσιάζει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, σε ένα ειδικό αφιέρωμα, συζητεί με τους καλεσμένους του για τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με την τηλεόραση, όπως αυτή εξελίχθηκε τα τελευταία 60 χρόνια. Ήταν η κοινωνία που όρισε το περιεχόμενο της τηλεόρασης ή οι δημιουργοί που ήταν μπροστά από αυτήν; Καλεσμένοι στο στούντιο ο Βασίλης Βαμβακάς, η Ντέπυ Γκολεμά, ο Πέτρος Ευθυμίου, η Λιάνα Κανέλλη και ο Παύλος Τσίμας.

Παράλληλες δράσεις

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων, η ΕΡΤ προχωρά σε:

  • Ειδική φωταγώγηση του ιστορικού κτιρίου της ΕΡΤ, στη Ρηγίλλης.
  • Διοργάνωση Open Day στο Ραδιομέγαρο, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης.

Εξήντα χρόνια μετά την πρώτη εκπομπή, η ΕΡΤ συνεχίζει να γράφει ιστορία παραμένοντας πιστή στην αποστολή της, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Συντελεστές της επετειακής εκπομπής «Αφιέρωμα: 60 Χρόνια Δημόσια Τηλεόραση»

Παραγωγή: Διεύθυνση Αρχείου ΕΡΤ Α.Ε.
Οργάνωση, συντονισμός, επιμέλεια παραγωγής: Βασίλης Αλεξόπουλος
Σκηνοθεσία: Έλενα Λαλοπούλου
Κείμενα: Πιέρρος Τζανετάκος, Αντώνης Τζαβάρας
Επιμέλεια κειμένων: Ασπασία Κακολύρη
Αφήγηση: Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Ξενοφών Ραράκος
Μοντάζ: Αντώνης Γασπαρινάτος, Αργύρης Κωνσταντινίδης
Διεύθυνση παραγωγής: Χρήστος Σταθακόπουλος
Βοηθός παραγωγής: Δαμιανός Αγραβαράς
Έρευνα, επιλογή, τεκμηρίωση αρχειακού υλικού: Δαμιανός Αγραβαράς, Νικόλαος Βογιατζής, Διδώ-Δανάη Γεωργούλα, Δέσποινα Ζερβού, Βλάσης Κομνηνός, Κωνσταντίνα Τασιοπούλου
Έρευνα, τεκμηρίωση, επιμέλεια αθλητικού αρχείου: Άκης Παπαδόπουλος
Επιμέλεια φωτογραφικού αρχείου: Αγγελική Σαπλαούρα
Επεξεργασία φωτογραφικού υλικού: Χάρις Κυριακίδη
Ψηφιοποίηση αρχείων βίντεο: Παντελής Θεοδώρου, Δήμητρα Κόλλια, Γιώργος Μιχαηλίδης
Ψηφιοποίηση κινηματογραφικού αρχείου: Βαγγέλης Βελλές, Χρήστος Μπελεσιώτης
Επεξεργασία ψηφιοποιημένων αρχείων: Παντελής Θεοδώρου

